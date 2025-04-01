Завершены съемки киноэкранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье»

Завершены съемки полнометражного фильма "Семейное счастье" - первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого. Режиссер-постановщик и автор сценария фильма - Стася Толстая, это ее второй фильм после провокационной драмы "Тайное влечение" с Найком Борзовым. Генеральный продюсер проекта - Алексей Учитель. Главные роли - Сергея Михайловича и его юную возлюбленную Машу - играют Евгений Цыганов и дебютантка Евгения Леонова. Также в фильме снимаются Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елена Морозова и другие.

© Российская Газета

"Семейное счастье" - это чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

Прямая речь

Евгений Цыганов, актер:

"Поскольку главная героиня "Семейного счастья" - молодая девушка, то, мне кажется, режиссеру Стасе Толстой было несложно найти в этом произведении тему, которая волнует именно ее, чтобы взяться за этот неподъемный труд, а именно - переложить роман на киноязык и приблизиться к автору. Для меня роман "Семейное счастье" перекликается с более поздними произведениями Толстого - "Анной Карениной" и "Крейцеровой сонатой". Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в "Семейном счастье" Толстой дает героям второй шанс и надежду. Мечту о прощении".

Стася Толстая, режиссер-постановщик, со-продюсер и автор сценария: