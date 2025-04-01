Вышел большой трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды» с Джеки Чаном

Кинокомпания Sony Pictures представила полноценный трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды» — следующего проекта по знаменитой вселенной. Премьера ленты состоится уже 30 мая.

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Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«Каратэ-пацан: Легенды» будет учитывать события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. И Маччио, и Чан сыграют ведущие роли в новой версии ленты.

Ключевую роль в картине получил Бен Ван, звезда сериала «Американец китайского происхождения». Актёра отобрали после глобального кастинга, начавшегося в конце ноября 2023 года. По словам инсайдеров, Ван прошёл прослушивание, которое продемонстрировало его глубокую связь с персонажем.