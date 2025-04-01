Анонсирована вторая часть триллера «Красный шелк» с Милошем Биковичем

Исторический триллер «Красный шёлк» получит полноценное продолжение — вторая часть под названием «Чёрный шёлк» выйдет в прокат 2027 году.

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Режиссёром сиквела вновь станет Андрей Волгин, также проект сохранит прежний актёрский состав: главные роли снова исполнят Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») и Елена Подкаминская («Сергий против нечисти»).

Премьера оригинального фильма состоялась в феврале этого года. «Красный шёлк» рассказал о бывшем секретном агенте, который после падения Российской империи вынужден остаться в Китае. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить курьеров, которые везут в Москву документы, но простая операция оборачивается большими проблемами.