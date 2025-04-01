Какие фильмы собирали кассу в марте

Самой успешной новинкой марта стала сказка с Никитой Кологривым, «Ждун» опоздал с премьерой на несколько лет, а превратившийся в работягу Киллиан Мерфи расстроил россиянок.

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Главным кинособытием марта стало появление в России пятого с начала 2025 года фильма-миллиардера. Им стал мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого поэта, сборы которого уже превысили 1,5 млрд рублей.

Выступив в роли «паровоза», тянущего к успеху другие картины, наделавший шума фильм сумел вытянуть на уровень полмиллиарда лишь «Царевну-лягушку» с Никитой Кологривым, а вот остальные новинки весны пока не достигли подобных цифр.

Пушкин-паровоз: «Утюги и надежды»

Неоднозначная реакция зрителей-консерваторов на читающего рэп Пушкина не помешала «Пророку» режиссера Феликса Умарова пробить-таки 2 марта «прокатный миллиард». 27 марта картина с Юрой Борисовым превысила планку сборов в 1,5 млрд рублей, выйдя на третье место среди самых успешных релизов 2025 года. Однако индустрии этого показалось мало.

«По сути это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух миллиардов рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий. "Пророк" вышел с неплохими цифрами, но не смог удержать эти позиции, поскольку большая часть российской аудитории была не готова смотреть на необычную, непривычную манеру подачи с песнями в стиле рэп. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп – слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита"», - объяснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Со своей стороны, председатель АВК Алексей Воронков указал НСН на утюги и неравнодушных зрителей.

«О фильме было слышно из каждого утюга, и к "Пророку" не было равнодушных. Кто-то спрашивал, как так можно показывать Пушкина, молодежь в основном говорила, что наконец узнала, кто такой Пушкин и посмотрела на него с другой стороны. Эта картина была событием, на фоне нее работали другие проекты», - отметил Воронков.

«Пророк» заработал в марте 650 млн рублей. При этом самой успешной новинкой первого месяца весны стала сказка «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым (заработавшая 533 млн рублей за 27 дней в прокате). Далее расположились семейный фильм с овчаркой в главной роли «Пальма-2» (375 млн рублей за 13 дней), вернувшийся из нафталинового прошлого «Ждун» (249 млн рублей за 13 дней) и байопик «Роднина» (197 млн рублей за 27 дней).

«"Пальма 2" вполне может перейти за рубеж в 500 миллионов, возможно собрать даже немного больше. "Ждун" опоздал со своим появлением на экраны на несколько лет, потому особо не заинтересует аудиторию. Если он вдруг соберет 300 миллионов – это будет прекрасный результат», - сказал в этой связи НСН Роман Исаев.

При этом трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина говорила НСН, что сборы фильма «Роднина» для нее – не главное.

«Кассовые сборы для меня – второй вопрос. Мне было важнее, чтобы в фильме не было отрицательных моментов при восприятии узнаваемых людей. Кастинг очень хороший, и это не только о главных героях. Каждый, кто был задействован в съемках, показал себя хорошо», - отметила легендарная спортсменка.

Авторский «Оскар»: от Мерфи до Эйдельштейна

В марте в России официально вышло сразу несколько интересных зарубежных новинок. Самыми успешными из них стали боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом (сборы 126 млн рублей за 6 дней в прокате), фэнтези с Милой Йовович «В потерянных землях» (74 млн рублей за 27 дней) и фильм-катастрофа «Крушение мира» (54 млн рублей за 20 дней).

При этом новый фильм с оскароносным Киллианом Мерфи «Мелочи жизни» не впечатлил российских зрителей. Картина, продюсерами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, заработала в прокате 51 млн рублей (за 20 дней). Превращение секс-символа в простого работягу расстроило поклонниц Мерфи, спецкор НСН, побывавший на премьере, вместо аплодисментов слышал лишь вздохи и всхлипы разочарования.

При этом гендиректор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко предупреждала НСН, что Мерфи решил экранизировать чисто ирландскую историю.

«Киллиан Мерфи был движущей силой проекта и активно участвовал в его создании. Он не только трепетно воплотил в фильме главного героя, но и выступил сопродюсером. Вообще он до такой степени был вдохновлен историей, что самолично убедил Мэтта Деймона и Бена Аффлека включиться в продюсирование картины. "Мелочи жизни" — это история, основанная на реальных событиях, происходивших в период 1922-1998 годов в Ирландии. А еще это экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган, который был номинирован на Букеровскую премию», – отмечала Долженко.

Однако дело здесь не в Мерфи, а в отношении россиян к авторскому кино. Казалось бы, на волне триумфа «Аноры» на «Оскаре» могли бы выстрелить новые фильмы с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, но нет…

Фильм «Кончится лето» с Борисовым освоил за месяц всего 42 млн рублей. Но даже на этом фоне сборы мартовских премьер с Эйдельштейном выглядят крайне скромными - драма «Жар-птица» заработала 3,2 млн рублей, а «Наступит лето» – 1,7 млн рублей. Правда, здесь есть большие вопросы к прокатчикам, показавшим фильмы с главным героем «Аноры» в мизерном количестве кинотеатров.

В апреле индустрия не ожидает новых фильмов-миллиардеров. Эксперты отмечают на этом фоне фантастический боевик «Кракен» и комедию «Батя 2. Дед». Кроме того, 10 апреля состоится премьера фильма «Все, что тебя касается», события которого разворачиваются вокруг концерта группы «Звери», а Рома Зверь играет одну из ролей.