Расписание выхода второго сезона исторического сериала «Формула преступления»
Уже 7 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Формула преступления». Продолжение расскажет о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге в 1896 году. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.
Во второй сезон исторического сериала войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 28 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Формула преступления»
- 1-я серия — 7 апреля;
- 2-я серия — 7 апреля;
- 3-я серия — 7 апреля;
- 4-я серия — 7 апреля;
- 5-я серия — 14 апреля;
- 6-я серия — 14 апреля;
- 7-я серия — 14 апреля;
- 8-я серия — 14 апреля;
- 9-я серия — 21 апреля;
- 10-я серия — 21 апреля;
- 11-я серия — 21 апреля;
- 12-я серия — 21 апреля;
- 13-я серия — 28 апреля;
- 14-я серия — 28 апреля;
- 15-я серия — 28 апреля;
- 16-я серия — 28 апреля.