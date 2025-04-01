От «Актерища» до «Беспринципных»: какие сериалы стоит ждать в апреле

Российские онлайн-кинотеатры в апреле представят сразу четыре новых сериала, включая проект с Нагиевым и Лапенко, который уже стал победителем фестиваля ORIGINAL+.

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Начало нового месяца знаменует премьеры не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах. В апреле зрителей ждут интересные режиссерские и актерские работы, доступны будут новинки разного жанра – от комедии до фантастического триллера.

Некоторые из этих проектов в дальнейшем гарантированно появятся и в телеэфире.

Новый сериал с Нагиевым и Лапенко

С 1 апреля онлайн-кинотеатр KION представит сериал «Актерище», который уже успел стать победителем IV фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ в номинации «оригинальный сериал». Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, а режиссером, сценаристом и продюсером стал Дмитрий Невзоров («Кибердеревня»). В интервью НСН он подчеркнул, что позволял актерам импровизировать на съемочной площадке.

«Атмосфера на площадке была близка к идеальной. Не было драматизма, была взвешенная, выверенная творческая работа. Нагиев и Лапенко – два гениальных импровизатора. Для меня как для режиссера было важно не наступить на горло их умению импровизировать, давать им делать, что они умеют делать круто, и это здорово повлияло на результат», - говорил режиссер.

По его словам, работа над комедийным проектом заняла около четырех лет. Согласно сюжету, суперзвезда современного кино Слава Третьяков (Нагиев) нападает на блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко) после разгромного обзора на последний фильм актера. Желая спасти репутацию и избежать судебного разбирательства, Третьяков вынужден согласится на условие Кисляка, и отказаться от крупных контрактов, чтобы сыграть главную роль в постановке авторства блогера в малоизвестном провинциальном театре.

Стиль ВИА от Жукова

Онлайн-кинотеатр Wink 10 апреля удивит музыкальным драмеди «ВИА “Васильки”». Сериал расскажет историю Лены, которая будучи студенткой в конце 70-х знакомится с популярным ансамблем «Васильки», однако вскоре музыканты исчезают со сцены. Через 45 лет дочери Лены и ее внуку предстоит снова собрать их вместе для телеконцерта 31 декабря, чтобы выполнить единственное условие из завещания Лены.

Роли в проекте исполнили Дмитрий Харатьян, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Николай Добрынин, Олег Комаров и Владислав Ветров. Роль антагониста Валентина Бестужева в разные годы его жизни воплотили Игорь и Григорий Верники.

Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а одним из продюсеров выступил Сергей Жуков. Как композитор, он также написал песни для экранной группы. По словам артиста, эта работа помогла ему закрыть музыкальный гештальт.

«Это был вызов мне, как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», - приводит слова Жукова пресс-служба Ростелеком.

После релиза в онлайн-кинотеатре Wink сериал, за производство которого отвечал «Руки вверх! Продакшн» при поддержке «НМГ Студии», также будет показан на СТС.

С онлайна на Первый

Релиз на телевидении вслед за цифровыми платформами в России является частой практикой. К примеру, еще 17 марта онлайн-кинотеатр Okko представил первый эпизод сериала «Любовь Советского Союза». Уже 31 марта проект был представлен в эфире Первого канала. Главные роли исполнили Ангелина Стречина и Роман Васильев.

Как рассказал в беседе с НСН один из режиссеров фильма «Любовь Советского Союза» и одноименного сериала Никита Высоцкий, многосерийный проект по уровню зрелищности, напряжения и эмоциональности не уступает полному метру. Каждая серия сделана как отдельный фильм со своей кульминацией, смыслом. При этом сериал будет интересен даже тем, кто не видел фильма, в 2024 году собравшего в кинотеатрах 650 миллионов рублей.

«Мы разговариваем с сегодняшним зрителем о том времени, той мечте, энергии. Также о свете внутри людей, которые жили в то время. Картина основана на реальных событиях, но это не байопик, будет немного по-другому, не как было у поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой. Если бы я следовал документальности, картина потеряла бы актуальность для сегодняшнего зрителя. В сериале есть допущения, мы постановочными деталями даем понять, что это мечта, представление о людях того времени», - пояснил режиссер.

Беспринципный гипноз

Уже 3 апреля в онлайн-кинотеатре Okko будет доступна первая серия оригинального сериала «Гипнозис» режиссера Тимофея Жалнина, известного по фильму «F5», включенного в программу Short Film Corner 66-го Каннского кинофестиваля.

Главные роли в сериале воплотили Даниил Страхов («Исаев», «Знахарь»), Ростислав Бершауэр («Натали и Александр», «Бывшие») и Кирилл Кяро («Натали и Александр», «Павел. Первый и последний»).

Сюжет развернется вокруг троих друзей, каждый из которых обладает уникальными экстрасенсорными способностями. Адвокат Орехов (Бершауэр) видит будущее окружающих, детектив Белозеров (Страхов) читает чужие мысли, а священник отец Григорий (Кяро) способен заглянуть в прошлое. Это помогло героям добиться успеха, но однажды их спокойную жизнь нарушает череда странных преступлений, которые совершает человек, жаждущим мести за события давно минувших дней.

Ближе к концу месяца «Кинопоиск» представит спин-офф сериала про обитателей Патриков — «Беспринципные в Питере». Кристина Бабушкина вернется к роли Валентины, которая неожиданно переедет в Санкт-Петербург. При этом семья будет пытаться попытки вернуть ее обратно. В новом сериале Заура Засеева («Елки 3», «Елки 1914») к своим ролям также вернуться Николай Фоменко и Павел Деревянко. Премьера запланирована на 24 апреля.

Онлайн-кинотеатр Start же в апреле представит продолжение драмы «Опасная близость». Как рассказала «Радиоточке НСН» ранее Елизавета Боярская, исполнившая в сериале главную роль, ее героиня Анна стремилась все контролировать, создавала иллюзию идеальной жизни, и не заботилась о том, чтобы выстраивать гармоничные отношения в семье. Сама же артистка в жизни всегда выступает за искренний диалог.