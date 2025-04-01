В российский прокат выйдет фильм о блокадном Ленинграде «Каруза»

24 апреля в российский прокат выйдет семейный фильм "Каруза".

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Сюжет ленты основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю собаки, которая спасла 16 жителей Ленинграда во время блокады. Пес по кличке Каруза начал добывать еду для людей. Тогда его хозяин, мальчик Митя, вдохновившись смелостью питомцем, решается помочь. Вдвоем они способны сделать невозможное, но однажды их обнаруживают немцы.

Роли в фильме исполнили Светлана Иванова ("Триггер", "Аванпост"), Александр Балуев ("Вызов", "Беспринципные"), Иван Колесников ("Движение вверх", "Союз спасения", "Ева, рожай!"), Марк-Малик Мурашкин ("Цикады", "Собор"), Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Дмитрий Харатьян.

Режиссером картины выступил Иван Харатьян.