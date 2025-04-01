Каким вышел сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

На стриминге Kion начался показ комедийного сериала «Актерище», в котором известный артист в исполнении Дмитрия Нагиева вступает в противостояние с критикующим его видеоблогером (героя играет Антон Лапенко). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две вышедшие серии «Актерища» и считает, что у него есть шанс оказаться одним из ярчайших проектов года, — если авторы смогут удержать взятую на старте планку.

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Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) завоевал популярность съемками в картинах с названиями вроде «Холостяцкий переполох», «Близкий дальнобойщик» и «Тяжелоатлет легкого поведения», но теперь готовится к большому проекту — его утвердили на роль Суворова. А лет 40 назад, казалось бы, ничто не предвещало: Вячеслав был заикающимся юношей (Никита Касьяненко) с сиплым голосом, леонтьевской шевелюрой, мечтой об актерской карьере — и острым желанием что-то доказать отцу (Александр Балуев), ректору театрального вуза.

Сегодняшний день, однако, тоже не выглядит безоблачным: славу Третьякова отравляет видеоблогер-миллионник Никита Кисляк (Антон Лапенко), построивший карьеру на критике фильмов артиста. После выхода обзора на «Холостяцкий переполох» актер организует личную встречу с Кисляком — но по ее итогам внезапно оказывается вынужден плясать под дудку своего врага. Третьяков попадает в родной город кинокритика — Новолялинск. Там артисту предстоит стать лицом возвращения былого величия культурной жизни.

«Вы туда прямо выйти собираетесь? Ну, в Россию?» — недоверчиво спрашивает у Третьякова личный водитель, когда машина подъезжает к зданию новолялинского театра.

Это только один из немыслимого количества хлестких панчей и гэгов первой серии «Актерища» — нового сериала Дмитрия Невзорова, режиссера «Дяди Леши» и одного из сценаристов «Кибердеревни». Видимо, поддавшись убедительности Нагиева, авторы «Актерища» словно подключили себе тариф «безлимитище»: Третьяков привык жить на широкую ногу, так что шоу поначалу как бы следует парадигме своего героя, без продыху выстреливая шутками — и каждый раз попадая прямо в цель.

Столпами сериала оказываются сразу две искрометные метароли. Нагиев, придавленный невыносимой тяжестью огромного таланта, понятно, играет кого-то похожего на себя (образ Суворова его Третьяков, по идее, должен воплощать у Сарика Андреасяна — Нагиев только у него соглашается на серьезные, если можно так выразиться, роли). Примерно тем же занят и Лапенко — театральный артист, прославившийся смешными роликами в сети; в новогоднем спецвыпуске его шоу «Внутри Лапенко», кстати, несколько лет назад снимался и Нагиев, так что теперь счет, пожалуй, сравнялся — мы оказались внутри Нагиева.

От пристального взгляда старожилов интернета не ускользнут отблески эпического противостояния кинематографиста Александра Невского и киноблогера Евгения Баженова (BadComedian), которые видны в схватке Третьякова и Кисляка. Дополнительную же глубину «Актерищу» придает ретролиния с Никитой Касьяненко: юный актер уморительно сипит, изображая молодого Нагиева-Третьякова, но примечателен этот сегмент «Актерища» в первую очередь драматическим нервом, что пронизывает сложные отношения будущего артиста с отцом.

Премьера первой серии «Актерища» на фестивале Original+ прошла достаточно триумфально (сериал закономерно взял главную награду смотра, а Касьяненко достался актерский приз). И в то же время не обошлось без опасений: сможет ли команда Дмитрия Невзорова в течение оставшихся семи эпизодов поддерживать планку зубодробительной плотности, взятую на старте?

Вторая серия, которая вышла одновременно с первой, эти опасения отчасти подтверждает. После образцового пилота шоу не то чтобы раскисает, но заметно расслабляется, в нем уже не чувствуется стремления всеми правдами и неправдами зацепить зрителя. В конечном счете вполне может выясниться, что золотого материала у причастных набралось на полный метр, тогда как помещается их тут целых два: в сумме шоу идет порядка четырех с половиной часов. С другой стороны, даже так «Актерище» производит впечатление одной из самых убедительных российских комедий последних лет — хотя это больше говорит о состоянии жанра в стране, чем о сериале. У которого, впрочем, по-прежнему есть шанс оказаться не сериалом, а сериалищем.

Название: «Актерище»

Дата премьеры: 26 февраля 2025 года (фестиваль Original+)

Дата выхода: 1 апреля 2025 года

Продолжительность: 8 серий по 34 минуты

Режиссер: Дмитрий Невзоров

В ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Александр Балуев