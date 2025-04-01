Картина «Бонхеффер» с Аугустом Дилем выйдет в России

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца» (Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin.) обнародовала 1 апреля 2025 года кинокомпания TenLetters. Главную роль в фильме биографической драме режиссера и сценариста Тодда Комарники исполнили Йонас Дасслер, а также снялись Аугуст Диль, Дэвид Джонссон, Флула Борг, Филеас Хейблом, Кристоф Робинсон, Мориц Бляйбтрой, Надин Хейденрайх, Грег Колпакчи, Уильям Робинсон, Кларк Питерс и другие.

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Дитрих Бонхёффер – молодой теолог и пастор в берлинской Ционскирхе, - сообщается в синопсисе. - Его с радостью принимают именитые учёные, а незаурядная любовь к истине и деятельное участие в религиозной жизни города обещают светлый путь служителя протестантской церкви. Всё перечёркивает 1933 год: к власти приходит Адольф Гитлер, и христианский крест заменяет свастика. Бохёффер быстро осознаёт чудовищность планов нацистского руководства. Он противостоит попыткам нового правительства создать послушную ему церковь, а в 1938 году становится участником антинацистского заговора. Впереди – полная смертельных рисков работа и поиск ответа на главный вопрос: может ли один голос стать самым громким актом сопротивления?

Картина вышла в мировой прокат в ноябре 2024 года и стала кассовым хитом в США, собрав свыше 12 миллионов долларов и продемонстрировав один из лучших кассовых результатов в драматическом сегменте.

В российский прокат фильм выйдет 24 апреля.