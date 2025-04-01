«Джон Уик 5» официально запущен в работу

Студия Lionsgate объявила о работе над «Джоном Уиком 5» — продолжением знаменитой франшизы боевиков. К главной роли в новой части серии вернётся Киану Ривз, а постановщиком вновь выступит Чад Стахелски.

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Никаких деталей будущего произведения пока нет. Ранее авторы сообщали, что вернутся к созданию следующего фильма лишь в том случае, если у них будет достойная идея. Судя по всему, сценаристы нашли подход к новой картине и уже работают над сюжетом продолжения.

«Джон Уик 4» вышел в прокат весной 2023 года и стал самым кассовым фильмом франшизы, собрав около $ 440 млн. Сейчас по вселенной также готовят спин-офф серии «Балерину» с Аной де Армас — она доберётся до кинотеатров России уже 5 июня.