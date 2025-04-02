Почему вам стоит посмотреть шпионский триллер «Черный чемодан»

В сети вышел «Черный чемодан — двойная игра» — новый шпионский триллер вновь развившего небывалую активность режиссера Стивена Содерберга. В уже втором после недавнего призрачного «Присутствия» фильме этого года Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт играют семейную пару, которой необходимо предотвратить ядерную катастрофу в России. «Лента.ру» рассказывает, почему этот остроумный фильм стоит увидеть.

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Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер) — опытный британский разведчик с пронзительным взглядом из-под роговых очков. Его новое задание заключается в том, чтобы найти «крота» в собственном ведомстве. На кон поставлены тысячи жизней — злоумышленники похитили секретную разработку под названием «Северус», которая способна плавить ядерные реакторы. Теперь смертоносный прибор в форме флешки вот-вот попадет в руки беглого русского генерала Павличука (Дэниэл Дау), скрывающегося в Лихтенштейне.

Дата выхода: 1 апреля.

1 апреля. Страна: США.

США. Продолжительность: 1 час 33 минуты.

1 час 33 минуты. Режиссер: Стивен Содерберг.

Стивен Содерберг. В ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Пирс Броснан, Мариса Абела, Том Берк.

На руках у Джорджа список из пяти коллег-подозреваемых. В него входят две пары — Фреди Смоллс (Том Берк) с Клариссой Дюбоз (Мариса Абела) и Джеймс Стоукс (Реге-Жан Пейдж) с Зои Вон (Наоми Харрис), — а также супруга самого Вудхауса Кэтрин (Кейт Бланшетт). Расследование Джордж решает начать со званого ужина, в одно из блюд на котором будет подмешана сыворотка правды.

Режиссура — это прежде всего искусство манипуляции, и в этом смысле Стивену Содербергу давно нет равных, во всяком случае среди собратьев по американскому независимому кинематографу. К своим 62 годам Содерберг успел снять фильмы во всех жанрах, запустить франшизу про друзей Оушена (скоро продолжение), предсказать ковид в «Заражении», демонстративно уйти на пенсию и почти незаметно вернуться в мир большого кино. Полный список заслуг куда длиннее — Стивен всегда умел выстраивать условия работы так, чтобы делать то, что хочется. Не в последнюю очередь эта везучесть связана с правильно построенным личным брендом, который Содерберг поддерживает почти незаметно, но неизменно щепетильно. Так, разговор о фильме «Черный чемодан — двойная игра» неизбежно должен начинаться с того, что это второй фильм режиссера не за год даже, а всего лишь за какой-то квартал. Как обычно, Содерберг здесь не только режиссер, но также оператор и продюсер. Его предыдущей картиной было «Присутствие» — квазиазиатский хоррор, снятый с точки зрения призрака. «Черный чемодан» выходит всего лишь месяц спустя — а о его производстве никто не знал вплоть до момента, пока он не оказался готов.

Учитывая, что в картине заняты ведущие современные актеры, провернуть такую операцию без лишних глаз — особый шик.

За годы карьеры Содерберг приучил критиков зачарованно восхищаться техникой исполнения его фильмов. «Черный чемодан» открывается длинным кадром из-за спины Майкла Фассбендера и продолжается каскадом ювелирно выстроенных мизансцен. Решение формальных задач вновь закономерно стало частью содержания. «Черный чемодан» — это стилизация одновременно под «Мистера и миссис Смит», нуары Говарда Хоукса («Глубокий сон») и параноидальные триллеры про шпионов в диапазоне от работ Алана Пакулы («Три дня Кондора») до, скажем, последней экранизации романа Джона ЛеКарре «Шпион, выйди вон». Образ Фассбендера в водолазке и роговых очках как раз будто бы списан с Джорджа Смайли в исполнении Гэри Олдмана. А с героем Олдмана из «Медленных лошадей» что-то общее можно найти сразу у нескольких героев «Черного чемодана». Кейт Бланшетт, в свою очередь, с удовольствием исполняет очередную femme fatale, а Пирс Броснан выступает в роли связного с миром бондианы лучших времен.

Нет никаких сомнений в том, что Содерберг мог бы снять фильм про Бонда так, чтобы от погонь, драк и перестрелок захватывало дух. Более того, отдельные боевые сцены из его прошлого шпионского фильма «Нокаут» (кстати, с тем же Фассбендером) намертво застревают в памяти.

Однако «Черный чемодан» в этом смысле сделан демонстративно экономно — один взрыв (правда, снятый на совесть и показанный дважды), один выстрел и одна колотая рана. Все остальное время герои разговаривают — за ужином, под одеялом, на рыбалке. Изредка — на работе. Например, в ходе теста на полиграфе с вопросами про утреннюю мастурбацию, отношения с детьми и религиозные чувства.

Анализ режиссерского метода — это то, повторимся, что Содерберг предлагает своему зрителю в первую очередь.

Это подкупает, и кино, сделанное как пособие для учащихся киношколы, — часть регламента отношений режиссера и его поклонников. Другое дело, что ничего принципиально нового «Черный чемодан» в этом смысле не предлагает. Да, это один из самых остроумных шпионских (и не только) фильмов последних лет, однако верно и то, что это почти демонстративная безделица. В этом, кажется, тоже состоит потайная стратегия Содерберга. В эпоху, когда массовый кинематограф думает, чем бы еще перекормить зрителя, а престижные сериалы тяготеют к мыльным операм, Содерберг обращается к форме короткого рассказа.

В этом формате особенно важны стиль и структура, он требует большей дисциплины, чем популярные романы и уж тем более безразмерные книжные сериалы-эпопеи. В этой строгости ярче проявляется авторский почерк, а сравнительная незаметность в момент выхода компенсируется длинным (а то и бесконечным) сроком годности. Пример здесь каждый выберет по себе — от «Повестей Белкина» до Амброза Бирса.

В таких новеллах форма и содержания переливаются, подчеркивая друг друга. Таким же образом на протяжении полутора часов мерцает и «Черный чемодан». Супружеская верность проверяется разведывательными операциями, владеющие гостайной шпионы погружают в хаос собственные ведомства и угрожают планете. И можно только поаплодировать язвительности, с которой Содерберг постулирует, что любовь спасет мир вообще и Россию в частности.