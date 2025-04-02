На «Мосфильме. Золотая коллекция» пройдет марафон фильмов Тарковского

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" 4 апреля проведет марафон фильмов режиссера Андрея Тарковского. Как сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала, показ приурочен к 93-летию со дня рождения режиссера.

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«4 апреля исполняется 93 года со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского - одного из самых известных в мире отечественных режиссеров, легенды советского и мирового кинематографа. В честь дня рождения Тарковского телеканал проведет марафон его фильмов», — сказали в пресс-службе.

Посмотреть фильмы Тарковского можно будет с 12:30. Начнет кинопоказ картина, созданная по роману Станислава Лема, "Солярис", далее в эфир выйдет "Зеркало", затем зрители смогут увидеть "Сталкера", снятого по мотивам книги "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а после - "Каток и скрипку", этот фильм стал дипломной работой режиссера. Продолжит марафон полнометражная работа "Иваново детство", созданная по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван".

Завершит марафон кинокартина "Страсти по Андрею" - авторская версия фильма "Андрей Рублев", включающая удаленные цензурой сцены.

Как отметил режиссер, сценарист и руководитель киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, Тарковский - выдающаяся фигура как в отечественном, так и в мировом кино.

«Именно сегодня Тарковский - один из самых востребованных русских художников, и сейчас его картины запрашивают и постоянно смотрят за пределами России», — привели в пресс-службе телеканала слова главы "Мосфильма".

По словам Шахназарова, Тарковский относился "к тому редкому числу мастеров кино", которые способны создавать художественные образы. В качестве примера одного из таких образов режиссер привел фрагмент из картины "Ностальгия".