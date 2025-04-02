СМИ подтвердили информацию о спин-оффе «Джона Уика»

В январе сообщалось о том, что актёр Донни Йен планирует самостоятельно снять спин-офф «Джона Уика» про своего героя, слепого убийцу по имени Каин. Информация подтверждалась только словами желаниями самого Йена.

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Сейчас же данные подтвердили крупные СМИ. Йен действительно выступит постановщиком картины про Каина. Лента будет смесью гонконгского боевика и «Джона Уика», в центре которого будет слепой киллер Каин.

Примерная дата выхода спин-оффа «Джона Уика» пока не раскрывается. Съёмки планируются на конец года. Одним из последних снятых Йеном фильмом стал боевик «Прокурор», вышедший в конце 2024-го.