У фильма «Красный шелк» появился сиквел

На форуме "Российский кинобизнес" представили первый тизер продолжения российско-китайского детектива "Красный шелк", получившего название "Черный шелк".

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"Красный шелк" вышел на большие экраны в феврале 2025 года. Его действие происходит в транссибирском экспрессе, на котором спрятаны секретные документы, имеющие особо важное значение для российско-китайских отношений. Ими пытаются завладеть скрывающиеся под видом пассажиров иностранные разведчики. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединяются, чтобы раскрыть общего врага.

В ролях продолжения под названием "Черный шелк": Максим Матвеев, Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская.

Подробности о фильме "Черный шелк" ожидаются в 2027 году.