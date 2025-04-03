В компании New Line Cinema рассказали о будущем «Заклятия» — одной из самых популярных хоррор-франшиз Голливуда. В организации объявили, что будущая четвёртая часть не станет завершением всей серии — несмотря на заявления об обратном, сделанные ранее.

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Так, будущее «Заклятие 4» станет лишь «финалом первой фазы», где завершатся определённые сюжетные линии. После этого авторы серии запустят вторую фазу фильмов ужасов, деталями о ней поделятся уже после релиза квадриквела. Премьера ленты состоится 5 сентября 2025 года.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).