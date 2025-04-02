На ТВ выйдет сериал «Про это самое» о сексуальном просвещении

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру "просветительской комедии" с Денисом Власенко "Про это самое" производства Comedy Club Production.

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Власенко ("Павел. Первый и последний", "Инспектор Гаврилов") играет сексолога Митю, который возвращается в родное село после восьми лет учёбы в медицинском вузе. Ему предстоит поменять представления консервативных земляков и помочь им. Это синопсис.

По признанию Власенко, когда он читал сценарий, он "не только смеялся, но и сразу же загорелся желанием оказаться в этом проекте".

В ролях также: Валерия Репина, Олег Гаас, Инга Оболдина, Александр Ильин, Сергей Стёпин и Арина Шелобанова.

Премьера сериала - 14 апреля в 21:00.