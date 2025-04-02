Президент New Line Cinema заявил, что «Заклятие 4» — лучший фильм франшизы

Чемпионат.com

Президент кинокомпании New Line Cinema Ричард Бренер во время недавнего интервью поговорил про следующую часть франшизы «Заклятие». Он назвал ленту лучшей во франшизе.

Назван лучший фильм франшизы «Заклятие»
© globallookpress
«Заклятие: Последние обряды» — лучший фильм франшизы.

«Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. Актриса Вера Фамига поблагодарила всю команду за качественную работу, отдельно отметив своего коллегу Патрика Уилсона, с которым она снималась на протяжении последних 12 лет.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

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