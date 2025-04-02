Сериалы этой недели: на что стоит обратить внимание

На этой неделе нас ждет две премьеры: сериалы "Гипнозис" и "Актерище". Рассказываем, где и когда смотреть новинки.

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Мистический триллер "Гипнозис", онлайн-кинотеатр Okko, с 3 апреля

Восьмисерийный мистический триллер "Гипнозис", с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро в главных ролях, можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko, начиная с этой недели. Премьера - 3 апреля.

Первый эпизод сериала "Гипнозис" был показан в рамках конкурсной программы Четвертого российского фестиваля контента стриминговых платформ "Original+", где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт. "РГ" - Генеральный информационный партнер фестиваля.

Сериал рассказывает историю трех друзей, каждый из которых наделен необычными способностями: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника - он видит прошлое. В какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далеком прошлом. Сериал выделяется из ряда других, посвященных мистической теме, хорошей проработкой сюжета и персонажей (авторы сценария: Григорий Максимов, Александра Царькова, Кирилл Ежов), небанальной игрой актеров. Он продолжает линейку онлайн-кинотеатра, в которой были, например, такие проекты, как "Черное облако" (сейчас, кстати, готовится продолжение). "Гипнозис" удерживает, словно под гипнозом и самого зрителя - настолько он вовлекается в происходящее.

Режиссером-постановщиком мистического триллера стал Тимофей Жалнин.

Главные роли сыграли Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская.

Сериал "Актерище", онлайн-кинотеатр KION, с 1 апреля

Сериал "Актерище" снял режиссер Дмитрий Невзоров ("Дядя Леша", "Свободные отношения"). Главные герои - Слава Третьяков - суперзвезда современного кино и блогер-кинокритик Никита Кисляк. Блогерский разгром последнего фильма Третьякова задевает артиста так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка...

Фанаты в шоке, контракты разрываются один за другим, звездная репутация уничтожена. Чтобы все вернуть и избежать суда, актеру придется выполнить условие ненавистного кинокритика - забыв про гордость, сыграть главную роль в никому неизвестной постановке в провинциальном ДК. А режиссером постановки будет Кисляк.

Вместе с дуэтом Дмитрия Нагиева (играет Третьякова) и Антона Лапенко (играет Третьяка) в сериале появляется актер Жаргал Бадмацыренов ("Киберпапа", "Амура"). Также в сериале снимались Александр Балуев, Екатерина Стулова, Никита Касьяненко (приз на фестивале Original + "Самый оригинальный актер") и другие.

Размышляя о своем персонаже, актер Дмитрий Нагиев отмечает, что авторы сериала - впервые за долгое время - обратились к нему с предложением сыграть самого себя, а не "другого Нагиева". Поэтому многие аспекты жизни Третьякова взяты из жизни Нагиева. А режиссер Дмитрий Невзоров добавляет, что импровизация Нагиева и Лапенко, которые тонко прочувствовали материал, была органичной и пошла на пользу проекту.

«Атмосфера на съемках "Актерища" была рабочая, но с юморком. Антон из тех людей, которые слушают, и не просто слушают, а слышат. Он во многом прислушивался к моим советам просто потому, что у меня больше актерского опыта в кадре. Для меня также абсолютное открытие - Дмитрий Невзоров, который расцвел в красивого, талантливого, большого лебедя, в настоящего режиссера», — говорит Дмитрий Нагиев.

Антон Лапенко подчеркивает: