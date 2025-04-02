Плотников и Кологривый сыграют в фильме «Красный призрак 1812»

Константин Плотников, звезда сериала "Король и Шут", сыграет в фильме "Красный призрак 1812". В кинопрокат выход фильма планируется в 2025 году.

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Картина разовьет историю первой части фильма, но действие перенесется в другую эпоху. Вдохновением для сценария послужили рассказы Дениса Давыдова и воспоминания генералов об Отечественной войне 1812 года.

В центре сюжета - молодой дворянин Михаил Романовский (Олег Савостюк), который хочет отомстить фуражирам, ответственным за гибель его семьи во время налета на родовое имение. Вместе с загадочным крестьянином Призраком он отправляется по следам капитана Эльифа Куража (Плотников), который возглавлял группу французов.

Помимо Плотникова и Савостюка, роли в фильме исполнили, Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Царевна-лягушка"), Анна Уколова ("Престиж"), Евгения Дмитриева ("Библиотекарь"), Владислав Ветров ("Последний богатырь. Наследие"), Ирина Купченко ("Училка"), Аскар Нигамедзянов ("Бременские музыканты"), Евгений Антропов ("1941. Крылья над Берлином"), Георгий Перадзе ("Игры"), Алексей Шевченков, Владислав Тирон ("Триггер"), Вольфганг Черни и другие.

Автором идеи, сценаристом и режиссером проекта выступил Андрей Богатырев. Партнерами проекта стали Первый канал и "Кинопоиск".