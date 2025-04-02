Вышел трейлер мелодрамы «Мужу привет»

Студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START представили дебютный трейлер фильма «Мужу привет». Мелодрама выйдет в российский прокат уже 1 мая.

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Видео доступно в VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат START.

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В центре сюжета ленты оказывается лучезарная сотрудница ЗАГСа Катерина и её семья. Каждый день она скрепляет любящие сердца, а её собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и любить.

Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд («Вызов») и Владимир Вдовиченков («Батя»). Режиссёром ленты выступил Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие»).