Завершились съемки сериала «Встать на ноги» с Куценко и Ершовой

Онлайн-кинотеатр Okko завершил съемки инклюзивного сериала "Встать на ноги".

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В сюжете лежит история взаимоотношений отца (Гоша Куценко) - бывшего заключенного по кличке Старый и его дочери Оли (Мила Ершова). Отец, вернувшийся после 20-летнего заключения по предписанию участковой (Ольга Лерман) должен проживать с родной дочерью, от чего девушка явно не в восторге.

Однако папаша пытается наладить отношения с дочкой, и через время между ними выстраиваются доверительные отношения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершённое дело 20-летней давности. На свободе находится его бывший подельник Рахимов (Алексей Розин), за которого как раз и сел Старый, взяв всю вину на себя. А тем временем Рахимов прилично "поднялся" с помощью награбленных денег и совершенно забыл о существовании бывшего дружка.

Почти все герои сериала "Встать на ноги" имеют своих прототипов в реальной жизни. Прообразом персонажа Милы Ершовой является 20-летняя девушка Злата с ограниченными возможностями передвижения. Во время съёмок девушка работала на площадке консультантом, помогала съёмочной группе максимально приблизиться к правде.

Кроме того, одного из персонажей в сериале сыграл актер Антон Санкевич, молодой человек с синдромом Дауна. Этот актёр задал высокую планку для остальных коллег. По словам Гоши Куценко, такого актёра, который не просто играет, а живёт в кадре и без сомнения принимает все предлагаемые обстоятельства, переиграть невозможно. Любая игра рядом с ним превращается в откровенную фальшь, поэтому режиссёр на площадке требовал от всех максимально искренних эмоций, где импровизация в кадре не просто приветствовалась, а являлась обязательным условием.

Роли в сериале также исполнили: Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Давид Сократян, Свят Рогожан и другие.