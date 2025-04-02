Стало известно, сколько россиян выбирают отечественные сериалы

Опрос: россияне старше 45 лет чаще выбирают отечественные сериалы
Их смотрят 49% граждан.
Среди молодёжи до 35 лет — 35%.
Отечественные многосерийные фильмы у россиянок в 2,5 раза популярнее турецких. Мужчины же отдают предпочтение американским (37%) и южнокорейским (9%). 21% респондентов не смотрят сериалы вовсе.
Такие результаты исследования сервиса SuperJob и РИАН есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Ранее общественники призвали запретить в России турецкие сериалы. Обращения направлены в Роскомнадзор, Госдуму и министерство культуры.
Как рассказал изданию «Абзац» председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, причина заключается в том, что женщины после просмотра таких сериалов теряют интерес к российским мужчинам, «ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».
По его словам, подобная «пропаганда — культурная интервенция, способствующая разрушению института семьи и снижению рождаемости».