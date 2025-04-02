Стало известно, сколько россиян выбирают отечественные сериалы

Их смотрят 49% граждан.

Среди молодёжи до 35 лет — 35%.

Отечественные многосерийные фильмы у россиянок в 2,5 раза популярнее турецких. Мужчины же отдают предпочтение американским (37%) и южнокорейским (9%). 21% респондентов не смотрят сериалы вовсе.

Такие результаты исследования сервиса SuperJob и РИАН есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Ранее общественники призвали запретить в России турецкие сериалы. Обращения направлены в Роскомнадзор, Госдуму и министерство культуры.

Как рассказал изданию «Абзац» председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, причина заключается в том, что женщины после просмотра таких сериалов теряют интерес к российским мужчинам, «ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».

По его словам, подобная «пропаганда — культурная интервенция, способствующая разрушению института семьи и снижению рождаемости».