Расписание выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

Уже в ночь на 14 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us). События шоу развернутся спустя пять лет после финала первого, когда Джоэл и Элли мирно живут в городе Джексон, где людям удалось восстановить электричество и наладить производство необходимых товаров для жизни в мире грибковых зомби. Однажды становится известно о появлении таинственных незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски вместе со своей подругой Диной.

Во второй сезон «Одних из нас» войдёт семь эпизодов — они будут выходит ранним утром по понедельникам на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре Max. Финал состоится 26 мая.