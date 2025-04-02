Эксперт: тренд на использование ИИ в кино вырастет

Тренд на использование искусственного интеллекта в производстве кино будет нарастать, потому что сейчас трудно сделать кинопродукт, не прибегая к современным технологиям. Таким мнением с журналистами поделился программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

"Что касается фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, мы специально нашу поисковую оптику на обнаружение таких кейсов не настраивали. Безусловно, сегодня трудно сделать фильм, никак не обращаясь к технологиям в той или иной степени. Потому что они проникают в нашу жизнь до незаметного уровня. Безусловно, этот тренд будет нарастать, и его влияние и значение будут усиливаться", - сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсу фестивальной программы.

Кудрявцев не исключил, что в будущем в рамках фестиваля будет создана программа генеративного кино, в которую войдут фильмы с использованием искусственного интеллекта.

"Кино с несуществующими виртуальными актерами, кино, на создание которого вроде бы не ушло ни одного съемочного дня, но ушло много дней составление промтов и обучения "нейронок" - это любопытная история. Она в значительной степени развязывает руки кинематографистам, но и в значительной степени связывает, лишая [работы]", - резюмировал Кудрявцев.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

ТАСС - информационный партнер ММКФ.