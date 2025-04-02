Кинокомпания Global Film объявила, что триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Сидни Суини выйдет в России осенью. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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Лента рассказывает о немецком философе и его жене, которые решают жить вдали от цивилизации на Галапагосских островах. Со временем спокойствие нарушают ещё одна пара и самопровозглашённая баронесса с двумя любовниками.

Также в актёрский состав вошли Ана де Армас («Блондинка»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»), Тоби Уоллес («Молочные зубы») и другие. Кресло режиссёра занял Рон Ховард («Игры разума»).

Мировая премьера фильма состоялась 7 сентября 2024 года на кинофестивале в Торонто.