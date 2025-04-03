Итоги Международного кинофестиваля научно-популярных фильмов

Подведены итоги XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов "Мир знаний", который в этом году впервые проходил в столице. Было представлено более 55 лент из России, Испании, Ирана, Сербии, Индии, США, Панамы. Показы посетили пять тысяч зрителей, что можно считать большим успехом организаторов - Киностудии Горького и Департамента культуры города Москвы.

© Российская Газета

Триумфатором фестиваля стала документальная картина "Чувственный контакт" российского режиссера Юлии Киселевой, которая уже давно сыскала себе славу королевы научно-популярной документалистики. Лента получила главный приз Гран-При им. С. Капицы и специальный приз Киностудии Горького "За традиции и новаторство в научно-популярном кино". О чем фильм? Если коротко, то о мечте снова чувствовать и жить полноценной жизнью.

"История рассказывает о двух мужчинах, которые лишились рук в результате электротравмы, но спустя годы они овладели бионическими протезами и живут как обычные люди. Тем временем ученые разрабатывают систему очувствления протезов рук", - так рассказывают о своей работе авторы.

Приз "За лучший фильм" Национального конкурса достался картине "Ловушка для Тигра", о путешествии фотографа дикой природы Игоря Метельского по уссурийской тайге, он ищет тигра и постепенно открывает для себя удивительный мир дикой природы Дальнего Востока. Сам Метельский значится и режиссером фильма, сорежиссер - Владислав Гришин.

Приз "За научный взгляд в кино" взяла лента "Экспириенс" (Россия, реж. Наталья Урмацких. 2025 г.). Специальный диплом "За верность традициям и взгляд в будущее научно-популярного кино" получил фильм "Петр Козлов. Путь к сердцу Азии" (Россия, реж. Николай Макаров. 2025 г.).

Что же касается Международного конкурса, то здесь, по словам председателя жюри, профессора Галины Прожико, "можно было увидеть разнообразность форм и направлений". В итоге из Москвы с наградами уезжают - Владимир Перович из Сербии, его лента "Планета Сливовая" взяла приз "За лучшую режиссуру", Паин Бедабрата из Индии, ставший лучшим среди сценаристов - лента "Дежавю" и Мауро Коломбо из Панамы, его "Дикий пылающий космос" поощрили специальным дипломом "За глубокое внимание к неизведанному".

Чем еще запомнится двадцатый "Мир знаний"? Пожалуй, широкой просветительской программой. В Зарядье, например, четыре дня проходили лаборатории, на которых подростки учились совмещать кино и науку. В Кинокампусе Киностудии Горького были встречи с режиссерами и кастинг-агентом, а участники мастерских презентовали пилотную серию веб-сериала, полностью снятую подростками.

Кстати

Для зрителей из других городов доступны лекции фестиваля "Мир знаний" в формате онлайн, их можно посмотреть на официальной странице кинофорума.