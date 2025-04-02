Умер Ли Монтегю, актер из сериала "Сверхъестественное"

30 марта ушел из жизни Ли Монтегю, английский актер кино, театра, Бродвея и сериалов, в первую очередь известный образами "крутых парней", артист озвучания, лауреат премии BAFTA.

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Ли, настоящее имя которого Леонард Голдберг, родился в Лондоне в 1927 году и пришел в кино в начале 1950-х. В фильмографии - более 150 пунктов, последнее появление на экране - в 2017 году в драме "Гатвикские ганстеры".

Некролог артиста опубликован на сайте Общественной библиотеки Китса, с которой Монтегю сотрудничал.

Детали смерти не приведены.

Среди богатого перечня работ Ли Монтегю - "Мулен Руж" 1952-го, сериал 1950-х "Человек-невидимка", сериал 1970-х "Сверхъестественное", "Иисус из Назарета" Джиффирелли, "Гонщик "Серебряной мечты", "Чисто английское убийство", "Никто не вечен".