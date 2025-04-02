Вышел документальный фильм о ралли 1990-х

В рамках проекта «Автокультура» вышел документальный фильм «Гонка эпохи перемен» о русском ралли 1990-х. Премьера прошла в Москве, в кинотеатре «Октябрь». Показы также планируются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске и Калининграде. Режиссером фильма выступил Игорь Асанов, известный документальными работами на автомобильную и автоспортивную тематику.

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В 1990 году спортсмены-раллисты привезли в СССР сразу несколько новейших иномарок. С этого момента в спорте начинается безумие. Эксклюзивные и дорогие «БМВ», «Субару», «Лянчи» и «Тойоты», купленные на деньги порой сомнительных спонсоров, носятся по русской глубинке, приковывая взгляды всех мальчишек.

К концу десятилетия в России сражались за титул сразу несколько новейших машин из чемпионата мира: их можно было увидеть как в глухой карельской деревне, так и на Красной площади, а также у главного здания МГУ в Москве. Это стало возможно благодаря огромным нефтяным, газовым и табачным деньгам, которые крутились в спорте в то время. Однако далеко не для всех участников эта эпоха больших бюджетов закончилась благополучно.

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Героями фильма стали экс-чемпионы России по ралли Сергей Успенский и Вячеслав Прохоров, представитель компании Prodrive Кирилл Кипиани и главный механик Константин Потехин. Рассказчиком выступил историк и журналист Алексей Сергеев. В фильме собраны не только воспоминания, хроники и исторические фотографии. Чтобы максимально передать дух эпохи, для съемок были найдены и отсняты сразу несколько редчайших автомобилей, которые блистали на раллийных трассах 90-х. Краткая история этих машин позволит зрителю погрузиться в контекст и понять, чем же были так ценны привозимые в Россию раллийные иномарки.