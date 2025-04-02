Какие сюрпризы приготовил Московский кинофестиваль

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев отметил, что важно поддерживать региональное и авторское кино, при этом зрителей намерены привлекать мировыми кинопремьерами.

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В 2025 году 47-ой Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 17 по 24 апреля. Событие является одним из старейших и престижнейших кинофорумов в мире, наряду с такими известными фестивалями, как Берлинале, Каннский, Сан-Себастьянский, Венецианский и Карловарский.

По словам программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева, в этом году в адрес организаторов поступило свыше 1600 заявок, что на 17% больше, чем в 2024 году. При этом отобрано было свыше 200 фильмов против 240 картин в прошлом году.

«В конкурсной программе нас будет 25 мировых и международных премьер, 122 российские премьеры. Всего 50 стран-участниц, 24 из них - страны, которые проводят недружественную политику по отношению к России. Рейтинг стран по числу представленных фильмов почти не меняется: на первом месте Россия, далее - Китай (27), Испания (15), Франция (14) и Аргентина (12)», - цитирует Кудрявцева специальный корреспондент НСН.

Он уточнил, что председателем жюри основного конкурса фестиваля выбран испанский режиссер Луис Миньярро, который является обладателем более 140 наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Вместе с ним победителей основного конкурса выберут румынско-французский режиссер, сценарист и продюсер Корнел Геогицэ («Европолис», «Крушение»), американский актер Джон Робинсон, дебютировавший в фильме «Слон», а также актриса, продюсер и консультант по кино при Министерстве культуры Египта Бушра. Россию в жюри представляют режиссер Алексей Герман-младший и актриса театра и кино Марьяна Спивак.

Премьерный ориентир

Фильмом открытия станет картина российского режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева. Одну из главных ролей в ней исполнил Владимир Машков, По признанию программного директора ММКФ, после фестивального показа от этого проекта ждут существенных сборов.

Если в 2024 году ММКФ закрывался премьерой проекта «Майор Гром: Игра», который кинотеатры тогда с нетерпением ожидали в прокате, то в 2025 году фестиваль закроет аргентинская картина «Кем бы мы хотели быть» режиссера Алехандро Агрести. Лента расскажет историю любви, по сюжету мужчина и женщина на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.

На пресс-конференции, анонсирующей фестиваль, среди прочего было подчеркнуто, что в целом программа 2025 года нацелена на зрительский интерес и премьеры.

«Мы стараемся показывать исключительно новое кино. На 99,9% программа в ближайшей перспективе будет из премьер», - пояснил Кудрявцев.

Отвечая на вопрос корреспондента НСН о фильмах с применением искусственного интеллекта, он не исключил, что в будущем на ММКФ будет представлена отдельная программа генеративного кино.

«Этот тренд будет нарастать, не исключаю, что мы попробуем собрать программу генеративного кино с несуществующими актерами, на создание которого не ушло ни одного съемочного дня. Это история с одной стороны развязывает руки. С другой связывает по рукам и ногам», - сказал собеседник НСН.

За две недели программа ММКФ еще может изменится, пока среди подтвержденных картин основной программы 12 фильмов, для 10 из них показ в рамках ММКФ станет премьерным. Как подчеркнул председатель отборочной комиссии кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, в этом году будет значительно больше европейских проектов, особенно порадовали итальянцы и испанцы. Среди российских картин в основном конкурсе представлены три: полнометражный дебют Михаила Архипова «Планета», «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Двое в одной жизни не считая собаки» Андрея Зайцева. Как заметил Лаврентьев, продюсеры последней ленты, вероятно, особенно нацелены на зрителя, и, возможно, их стоило бы за это пожурить.

«Было же замечательное название "Дорогие мои старики". Очевидно, они решили, что крутые скейтбордисты не пойдут смотреть такой фильм и переименовали его, полагая, что упомянутые скейтбордисты знают автора повести "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома», - отметил он.

Секреты программы

Отдельное внимание в программе ММКФ обращает на себя программа конкурса «Русские премьеры», председателем которого станет режиссер Владимир Грамматиков. В конкурсе заявлено семь разножанровых проектов, многие будут звездными. К примеру, зрителей ждут проекты с Юлией Пересильд, Александром Петровым и Сергеем Шакуровым.

Среди «Русских премьер» нашлось место и региональному кино. Фильм «Волки» режиссера Михаила Кулунакова представит Алтай. За мифы народов Урала в программе отвечает фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». Программный директор фестиваля заметил, что организаторы видят тренд на региональное кино и готовы поддерживать такие проекты.

«Точки роста - Урал, Алтай, Башкирия, Татарстан, Северный Кавказ, Дальний Восток, Бурятия, Мордовия. Мы на той стадии, когда фиксировать новые точки роста сложно, они как фейерверк вспыхивают. Мы уже переходим от кинематографа крупных центров к кинематографу бесконечного множества галактик. Феномен якутского кино перерождается. Ребята, которые там впервые громко заявили о себе в локальном прокате, теперь снимают проекты, имеющие федеральный резонанс. Якутия вдохновила многих», - допустил Кудрявцев.

В программу документального кино 2025 года вошло семь фильмов. Это ленты из Мексики («Аутентичный Бэнд Марино»), Индии («Багджан»), Китая («Тетушка Ху и ее райский сад»), Ирана («Прием») и России. Среди отечественных проектов в программу вошел фильм «Зимник» сибирского режиссера Юрия Дорохина, снятый в экстремальных условиях, а также «Реверс» Ивана Твердовского, затрагивающий тему спецоперации. Куратор конкурса Сергей Мирошниченко подчеркнул, что в этом году жюри было сложно провести отбор, чего не было никогда. При этом он допустил, что в России сегодня делают мало достойного документального кино.

«У нас документальное кино в последнее время, это – «тв-программ» передачи. У нас перестали делать авторское кино, а за рубежом делают», - сказал Мирошниченко.

Как отметили в рамках пресс-конференции, Бразилия в последние годы увеличило производство документального кино в пять раз, Мексика – в три раза, и эти проекты сегодня выигрывают фестиваль за фестивалем.

Турецкий гость

Между тем куратор программы короткометражного кино Надежда Королева подчеркнула, что любить телевизор – не грех. В частности председатель жюри конкурса короткометражек стал турецкий актер, режиссер и сценарист Эркан Колчак Кёстендиль, который работал над «Великолепным веком» и турецкой адаптации российской хитовой комедии «Холоп. Великолепный век».

«Надеюсь, у нас будет стоять очередь из людей, которые любят не только авторское кино, но и "тв-программ"», - добавила Королева.

Программный директор фестиваля тоже отметил, что возлагает большие надежды на появление турецкого актера на площадке ММКФ. По предварительным данным ему предстоит главной зарубежной звездой фестиваля.

Среди внеконкурсных программ заявлены «Любимые песни из забытых фильмов», «Армения: документальные фрески Арутюна Хачатряна», 2 программ, посвященные 80-летию Победе в Великой Отечественной войне и не только.

Ранее режиссер Никита Михалков сообщил, что в рамках ММКФ также состоится презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии, напоминает