Начались съемки фильма «Самая умная улица в мире»

В Москве стартовали съемки документально-игрового фильма "Самая умная улица в мире" режиссера Ивана Вдовина. В основе сюжета история легендарного советского ученого, мечтателя, всю свою жизнь посвятившего развитию науки - основателя Новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. В игровой части фильма его роль во взрослом возрасте исполнит Алексей Серебряков, а в молодом - Лев Зулькарнаев. Картина снимается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и выйдет в кинотеатрах осенью 2025 года.

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Название фильма выбрано не случайно: Академгородок в Новосибирске в свое время стал символом культа науки и прогресса, а проспект академика Лаврентьева получил известность как "самая умная улица в мире", на которой сосредоточены более 20 объектов научной инфраструктуры - научно-исследовательских институтов и конструкторско-технологических бюро.

В картине также примут участие актеры Евгений Ткачук, Алла Сигалова, Лаура Гессан, Пьер Бурель, Сергей Дьяков, Александр Назаров и другие. В документальной части фильма снимаются легендарные ученые, чьи воспоминания оживят историю: Александр Николаевич Скринский - советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, создатель первого в мире коллайдера ВЭП-1; Татьяна Юрьевна Михайлова (Румер) - дочь доктора физико-математических наук, одного из основателей квантовой химии Юрия Борисовича Румера и многие другие.