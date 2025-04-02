Стало известно, когда выйдет продолжение хоррора «Два, три, демон, приди!»

Продолжение хоррора «Два, три, демон, приди!» выйдет не раньше 2027 года
Авторы хоррора «Два, три, демон, приди!» Майкл и Дэнни Филиппу пообщались с журналистами издания IndieWire. В ходе разговора братья раскрыли сроки выпуска своих новых проектов.
Какие фильмы братья Филиппу выпустят в ближайшие годы
- 2025 год — хоррор Bring Her Back
- 2026 год — документальная лента
- 2027 год — новый неанонсированный фильм ужасов
- После 2027 года — продолжение хоррора «Два, три, демон, приди!»
Напомним, хоррор Bring Her Back расскажет о брате и сестре, которые узнают, что в доме их мачехи проходят зловещие ритуалы. Другие детали сюжета пока не раскрываются.
Премьера ленты «Верни её» в мировом прокате состоится 30 мая. Вероятно, картина доберётся и до российского проката.