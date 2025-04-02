Появились новые кадры фильма «28 лет спустя»

Журналисты издания Bloody Disgusting опубликовали новые кадры фильма «28 лет спустя». На них оказались изображены герои Аарона Тейлор-Джонсона и Рэйфа Файнса.

По сюжету сиквела, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Герой Киллиана Мёрфи по имени Джим не появится в картине.

Напомним, главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня.

Новые кадры

© Кадр из фильма