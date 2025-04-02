Стартовали съемки сериала про Вижна из Marvel с Полом Беттани

2 апреля стартовали съёмки сериала про Вижна из Marvel с Полом Беттани. Отмечается, что продлятся они как минимум несколько месяцев.

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Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев станет андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер. Производством проекта занимаются шоураннер «Звёздного пути: Пикар» и автор телеадаптации «12 обезьян».

Сам Беттани уже читал сценарий и заявил, что его впечатлила работа авторов. Каких-либо сюжетных подробностей артист не раскрыл.

Будущий сериал про Вижна выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатре Disney+. Точная дата премьеры пока неизвестна.