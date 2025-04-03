Что известно о втором сезоне сериала «Покерфейс»

Весной 2025 года зрители увидят продолжение детективного сериала «Покерфейс». Во втором сезоне главной героиней вновь станет работница казино Чарли Кейл, которая обладает уникальной способностью: умеет понимать, когда человек говорит неправду. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте на данный момент: дата выхода второго сезона сериала «Покерфейс», актерский состав и сюжет.

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«Покерфейс»: главное о сериале

Оригинальное название: Poker Face.

Poker Face. Страна: США.

США. Жанр: криминал, детектив.

криминал, детектив. Режиссеры: Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд.

Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд. Сценаристы: Райан Джонсон, Наташа Лионн.

Райан Джонсон, Наташа Лионн. Продюсеры: Рэм Бергман, Райан Джонсон, Наташа Лионн.

Рэм Бергман, Райан Джонсон, Наташа Лионн. Дата выхода 1 сезона: 26 января 2023 года.

26 января 2023 года. Количество серий: 10 (в 1 сезоне).

10 (в 1 сезоне). Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3.

7,3. Рейтинг на IMDb: 7,8.

Дата выхода

Информация о том, что «Покерфейс» получит второй сезон, появилась еще до окончания первого. Стриминговый сервис Peacock принял такое решение в феврале 2023 года. Однако дата релиза продолжения стала известна совсем недавно: ее раскрыли в трейлере нового сезона, который вышел в середине марта 2025-года.

8 мая 2025 года состоится премьера 2 сезона сериала «Покерфейс».

Во втором сезоне шоу будет 12 эпизодов. Серии будут выходить каждую неделю по вторникам, причем первые три станут доступны к просмотру сразу в день премьеры.

Расписание выхода серий

1 серия — 8 мая;

2 серия — 8 мая;

3 серия — 8 мая;

4 серия — 15 мая;

5 серия — 22 мая;

6 серия — 29 мая;

7 серия — 5 июня;

8 серия — 12 июня;

9 серия — 19 июня;

10 серия — 26 июня;

11 серия — 3 июля;

12 серия — 10 июля.

Трейлер

Сюжет

Первый сезон «Покерфейса» знакомит зрителей с Чарли Кейл (Наташа Лионн) — девушкой, которая чувствует ложь, просто глядя на человека. Она умеет и любит играть в азартные игры, но предпочитает работать в казино официанткой, несмотря на то что давно могла разбогатеть за счет своего необычного таланта.

В один из дней сын владельца казино, в котором работает Чарли, просит ее об услуге: сыграть с приятелем его отца. Девушка соглашается, но из-за непредвиденных обстоятельств ей приходится бежать от преступников, которые ее ищут, и от полицейских. Чтобы скрыться от преследователей, Чарли отправляется путешествовать по Америке.

Останавливаясь в разных штатах, она заводит новые знакомства и узнает про запутанные преступления. Почувствовав, что люди ее обманывают, она решает сама разобраться в происходящем и найти виновных.

Во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Чарли, которая продолжает путешествовать по США, убегая от тех, кто ее преследует.

Подробностей сюжета продолжения пока нет, однако в сети уже достаточно предположений. Так, ожидается, что сюжетная линия второго сезона будет развиваться вокруг влиятельной фигуры в мире казино — Беатрис Хасп, которая предложила Чарли работать на нее или проститься с жизнью. В ответ на это главная героиня разбила свой телефон и уехала.

По словам исполнительницы главной роли Наташи Лионн и шоураннера сериала Райана Джонсона, они потратили много времени, обсуждая, что должно произойти во втором сезоне.

«Я чувствовал, что должно произойти что-то, связанное с отцом Чарли, и я думаю, что мы неизбежно вернемся к этой сюжетной линии. Мы оба опасались делать что-то вроде истории происхождения супергероя, когда внезапно возвращаешься в прошлое. <...> Думаю, я готов потратить время на то, чтобы найти достаточно многогранную и интересную версию», — Райан Джонсон, шоураннер.

Интересно, что в каждом новом эпизоде Чарли встречается и общается с людьми из самых разных социальных слоев. Так, в одной серии она раскрывает преступление, которое произошло на ферме крокодилов, а в другой — ищет виновника среди членов бейсбольной лиги.

Производство

Место шоураннера сериала занял Райан Джонсон, известный по трилогии «Достать ножи» и фильму «Звездные войны: Последние джедаи». Он же выступил одним из режиссеров и продюсеров проекта.

Наташа Лионн не только исполнила главную роль, но и участвовала в создании сериала. Она помогала создавать сценарий, а также стала вторым режиссером и одним из продюсеров проекта.

Кроме того, над сериалом работали режиссер Иэн Б. МакДоналд («Бесстыжие», «Проповедник») и продюсер Рэм Бергман («Достать ножи», «Американское чтиво»).

Актеры

Роль Чарли вновь исполнит Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона»). Из-за того, что каждая серия рассказывает о разных преступлениях, в сериале появляется множество приглашенных звезд. Роли большинства до сих пор не раскрываются, но уже известен актерский состав:

Эдриенн С.Мур («Закон и порядок. Специальный корпус», «События прошедшей недели с Джоном Оливером»);

Алия Шокат («Женщины ХХ века», «Я потеряла свое тело»);

Кэрол Кейн («Последний наряд», «Джек-попрыгунчик»);

Кори Хокинс («Железный человек 3», «Воздушный маршал»);

Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», «Злая: Сказка о ведьме Запада»);

Дэвид Крамхолц («10 причин моей ненависти», «Оппенгеймер»);

Эго Нводим («Адам портит все», «Чудотворцы»);

Габи Хоффман («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», «Очевидное»);

Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»);

Хейли Джоэл Осмент («Кремниевая долина», «Пацаны»);

Джейсон Риттер («Новая Жанна Д`Арк», «Класс»);

Джон Чо («Красота по-американски», «Звездный путь»);

Джон Малейни («Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Человек-паук: Через вселенные»);

Джастин Теру («Парки и зоны отдыха», «Железный человек 2»);

Кэтрин Нардуччи («Крестный отец Гарлема», «Закон и порядок. Специальный корпус»);

Кэти Холмс («Бухта Доусона», «Как я встретил вашу маму»);

Кевин Корриган («Менталист», «Блудливая Калифорния»);

Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина», «Квест Хармона»);

Лорен Том («Ничего не вижу, ничего не слышу», «Когда мужчина любит женщину»);

Лили Тейлор («Секретные материалы», «Криминальная история»);

Марго Мартиндейл («Ангелы с железными зубами», «Американская история преступлений»);

Мелани Лински («Два с половиной человека», «История вечной любви»);

Наташа Леггеро («Обещать – не значит жениться», «Американская семейка»);

Ри Перлман («Харли Квинн», «В Филадельфии всегда солнечно»);

Ричард Кайнд («Джефф и инопланетяне», «Красные дубы»);

Сэм Ричардсон («Офис», «Тед Лассо»);

Шерри Кола («Американский папаша», «Жизнь в деталях»);

Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Король вечеринок»);

Саймон Рекс («Морская полиция: Спецотдел», «Вечное лето»);

Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона», «Пэм и Томми»).

Интересные факты