Сериал «Покерфейс», 2-й сезон: дата выхода в 2025 году, актеры, сюжет

Lenta.ru

Весной 2025 года зрители увидят продолжение детективного сериала «Покерфейс». Во втором сезоне главной героиней вновь станет работница казино Чарли Кейл, которая обладает уникальной способностью: умеет понимать, когда человек говорит неправду. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте на данный момент: дата выхода второго сезона сериала «Покерфейс», актерский состав и сюжет.

Что известно о втором сезоне сериала «Покерфейс»
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«Покерфейс»: главное о сериале

  • Оригинальное название: Poker Face.
  • Страна: США.
  • Жанр: криминал, детектив.
  • Режиссеры: Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд.
  • Сценаристы: Райан Джонсон, Наташа Лионн.
  • Продюсеры: Рэм Бергман, Райан Джонсон, Наташа Лионн.
  • Дата выхода 1 сезона: 26 января 2023 года.
  • Количество серий: 10 (в 1 сезоне).
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3.
  • Рейтинг на IMDb: 7,8.

Дата выхода

Информация о том, что «Покерфейс» получит второй сезон, появилась еще до окончания первого. Стриминговый сервис Peacock принял такое решение в феврале 2023 года. Однако дата релиза продолжения стала известна совсем недавно: ее раскрыли в трейлере нового сезона, который вышел в середине марта 2025-года.

8 мая 2025 года состоится премьера 2 сезона сериала «Покерфейс».

Во втором сезоне шоу будет 12 эпизодов. Серии будут выходить каждую неделю по вторникам, причем первые три станут доступны к просмотру сразу в день премьеры.

Расписание выхода серий

  • 1 серия — 8 мая;
  • 2 серия — 8 мая;
  • 3 серия — 8 мая;
  • 4 серия — 15 мая;
  • 5 серия — 22 мая;
  • 6 серия — 29 мая;
  • 7 серия — 5 июня;
  • 8 серия — 12 июня;
  • 9 серия — 19 июня;
  • 10 серия — 26 июня;
  • 11 серия — 3 июля;
  • 12 серия — 10 июля.

Трейлер

Сюжет

Первый сезон «Покерфейса» знакомит зрителей с Чарли Кейл (Наташа Лионн) — девушкой, которая чувствует ложь, просто глядя на человека. Она умеет и любит играть в азартные игры, но предпочитает работать в казино официанткой, несмотря на то что давно могла разбогатеть за счет своего необычного таланта.

В один из дней сын владельца казино, в котором работает Чарли, просит ее об услуге: сыграть с приятелем его отца. Девушка соглашается, но из-за непредвиденных обстоятельств ей приходится бежать от преступников, которые ее ищут, и от полицейских. Чтобы скрыться от преследователей, Чарли отправляется путешествовать по Америке.

Останавливаясь в разных штатах, она заводит новые знакомства и узнает про запутанные преступления. Почувствовав, что люди ее обманывают, она решает сама разобраться в происходящем и найти виновных.

Во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Чарли, которая продолжает путешествовать по США, убегая от тех, кто ее преследует.

Подробностей сюжета продолжения пока нет, однако в сети уже достаточно предположений. Так, ожидается, что сюжетная линия второго сезона будет развиваться вокруг влиятельной фигуры в мире казино — Беатрис Хасп, которая предложила Чарли работать на нее или проститься с жизнью. В ответ на это главная героиня разбила свой телефон и уехала.

По словам исполнительницы главной роли Наташи Лионн и шоураннера сериала Райана Джонсона, они потратили много времени, обсуждая, что должно произойти во втором сезоне.

«Я чувствовал, что должно произойти что-то, связанное с отцом Чарли, и я думаю, что мы неизбежно вернемся к этой сюжетной линии. Мы оба опасались делать что-то вроде истории происхождения супергероя, когда внезапно возвращаешься в прошлое. <...> Думаю, я готов потратить время на то, чтобы найти достаточно многогранную и интересную версию», — Райан Джонсон, шоураннер.

Интересно, что в каждом новом эпизоде Чарли встречается и общается с людьми из самых разных социальных слоев. Так, в одной серии она раскрывает преступление, которое произошло на ферме крокодилов, а в другой — ищет виновника среди членов бейсбольной лиги.

Производство

Место шоураннера сериала занял Райан Джонсон, известный по трилогии «Достать ножи» и фильму «Звездные войны: Последние джедаи». Он же выступил одним из режиссеров и продюсеров проекта.

Наташа Лионн не только исполнила главную роль, но и участвовала в создании сериала. Она помогала создавать сценарий, а также стала вторым режиссером и одним из продюсеров проекта.

Кроме того, над сериалом работали режиссер Иэн Б. МакДоналд («Бесстыжие», «Проповедник») и продюсер Рэм Бергман («Достать ножи», «Американское чтиво»).

Актеры

Роль Чарли вновь исполнит Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона»). Из-за того, что каждая серия рассказывает о разных преступлениях, в сериале появляется множество приглашенных звезд. Роли большинства до сих пор не раскрываются, но уже известен актерский состав:

  • Эдриенн С.Мур («Закон и порядок. Специальный корпус», «События прошедшей недели с Джоном Оливером»);
  • Алия Шокат («Женщины ХХ века», «Я потеряла свое тело»);
  • Кэрол Кейн («Последний наряд», «Джек-попрыгунчик»);
  • Кори Хокинс («Железный человек 3», «Воздушный маршал»);
  • Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», «Злая: Сказка о ведьме Запада»);
  • Дэвид Крамхолц («10 причин моей ненависти», «Оппенгеймер»);
  • Эго Нводим («Адам портит все», «Чудотворцы»);
  • Габи Хоффман («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», «Очевидное»);
  • Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»);
  • Хейли Джоэл Осмент («Кремниевая долина», «Пацаны»);
  • Джейсон Риттер («Новая Жанна Д`Арк», «Класс»);
  • Джон Чо («Красота по-американски», «Звездный путь»);
  • Джон Малейни («Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Человек-паук: Через вселенные»);
  • Джастин Теру («Парки и зоны отдыха», «Железный человек 2»);
  • Кэтрин Нардуччи («Крестный отец Гарлема», «Закон и порядок. Специальный корпус»);
  • Кэти Холмс («Бухта Доусона», «Как я встретил вашу маму»);
  • Кевин Корриган («Менталист», «Блудливая Калифорния»);
  • Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина», «Квест Хармона»);
  • Лорен Том («Ничего не вижу, ничего не слышу», «Когда мужчина любит женщину»);
  • Лили Тейлор («Секретные материалы», «Криминальная история»);
  • Марго Мартиндейл («Ангелы с железными зубами», «Американская история преступлений»);
  • Мелани Лински («Два с половиной человека», «История вечной любви»);
  • Наташа Леггеро («Обещать – не значит жениться», «Американская семейка»);
  • Ри Перлман («Харли Квинн», «В Филадельфии всегда солнечно»);
  • Ричард Кайнд («Джефф и инопланетяне», «Красные дубы»);
  • Сэм Ричардсон («Офис», «Тед Лассо»);
  • Шерри Кола («Американский папаша», «Жизнь в деталях»);
  • Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Король вечеринок»);
  • Саймон Рекс («Морская полиция: Спецотдел», «Вечное лето»);
  • Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона», «Пэм и Томми»).

Интересные факты

  • Сериал «Покерфейс» получил хорошие отзывы зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes первый сезон набрал 98 процентов свежести.
  • За первый сезон «Покерфейс» номинировали на «Эмми» четыре раза. Сериал победил в одной из номинаций: актриса Джуди Лайт получила награду за лучшую роль приглашенной актрисы в комедийном сериале.
  • «Покерфейс» снят в формате «перевернутого детектива». В начале каждого эпизода зрителю показывают преступление и человека, который его совершил, а затем демонстрируют реакцию на это главного героя и решения, которые он принимает, чтобы раскрыть дело.
  • В титрах сериала используется тот же шрифт, что и в телесериале The NBC Tuesday Mystery Movie, который выходил в 1970-х, а также в фильме Стивена Спилберга «Коломбо: Убийство по книге».
  • Главная героиня сериала использует технику допроса подозреваемых, похожую на ту, которой пользовался лейтенант Коломбо.
Фильмы и сериалы
Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"
Последний наряд
Женщины ХХ века
Когда мужчина любит женщину
История вечной любви
Американский папаша
Король вечеринок
Красота по-американски
10 причин моей ненависти
Два с половиной человека
Американская семейка
Пацаны
Оранжевый — хит сезона
Проповедник
Железный человек 3
Человек-Паук: Через вселенные
Железный человек 2
В Филадельфии всегда солнечно
Теория большого взрыва
Звёздный путь
Во все тяжкие
Менталист
Как я встретил вашу маму
Воздушный маршал
Чудотворец
Звёздные войны: Последние джедаи
Силиконовая долина
Секретные материалы
Лучше звоните Солу
Кори Хокинс
Лорен Том
Синтия Эриво
Саймон Рекс
Кэтрин Нардуччи
Джейсон Риттер
Наташа Лионн
Дэвид Крамхолц
Сэм Ричардсон
Джон Чо
Ричард Кайнд
Саймон Хелберг
Джанкарло Эспозито
Джон Оливер
Марго Мартиндейл
Кэти Холмс
Райан Джонсон
Стивен Спилберг
Джастин Теру