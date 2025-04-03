Что известно о втором сезоне сериала «Покерфейс»

Сериал «Покерфейс», 2-й сезон: дата выхода в 2025 году, актеры, сюжет
Весной 2025 года зрители увидят продолжение детективного сериала «Покерфейс». Во втором сезоне главной героиней вновь станет работница казино Чарли Кейл, которая обладает уникальной способностью: умеет понимать, когда человек говорит неправду. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте на данный момент: дата выхода второго сезона сериала «Покерфейс», актерский состав и сюжет.
«Покерфейс»: главное о сериале
- Оригинальное название: Poker Face.
- Страна: США.
- Жанр: криминал, детектив.
- Режиссеры: Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд.
- Сценаристы: Райан Джонсон, Наташа Лионн.
- Продюсеры: Рэм Бергман, Райан Джонсон, Наташа Лионн.
- Дата выхода 1 сезона: 26 января 2023 года.
- Количество серий: 10 (в 1 сезоне).
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3.
- Рейтинг на IMDb: 7,8.
Дата выхода
Информация о том, что «Покерфейс» получит второй сезон, появилась еще до окончания первого. Стриминговый сервис Peacock принял такое решение в феврале 2023 года. Однако дата релиза продолжения стала известна совсем недавно: ее раскрыли в трейлере нового сезона, который вышел в середине марта 2025-года.
8 мая 2025 года состоится премьера 2 сезона сериала «Покерфейс».
Во втором сезоне шоу будет 12 эпизодов. Серии будут выходить каждую неделю по вторникам, причем первые три станут доступны к просмотру сразу в день премьеры.
Расписание выхода серий
- 1 серия — 8 мая;
- 2 серия — 8 мая;
- 3 серия — 8 мая;
- 4 серия — 15 мая;
- 5 серия — 22 мая;
- 6 серия — 29 мая;
- 7 серия — 5 июня;
- 8 серия — 12 июня;
- 9 серия — 19 июня;
- 10 серия — 26 июня;
- 11 серия — 3 июля;
- 12 серия — 10 июля.
Трейлер
Сюжет
Первый сезон «Покерфейса» знакомит зрителей с Чарли Кейл (Наташа Лионн) — девушкой, которая чувствует ложь, просто глядя на человека. Она умеет и любит играть в азартные игры, но предпочитает работать в казино официанткой, несмотря на то что давно могла разбогатеть за счет своего необычного таланта.
В один из дней сын владельца казино, в котором работает Чарли, просит ее об услуге: сыграть с приятелем его отца. Девушка соглашается, но из-за непредвиденных обстоятельств ей приходится бежать от преступников, которые ее ищут, и от полицейских. Чтобы скрыться от преследователей, Чарли отправляется путешествовать по Америке.
Останавливаясь в разных штатах, она заводит новые знакомства и узнает про запутанные преступления. Почувствовав, что люди ее обманывают, она решает сама разобраться в происходящем и найти виновных.
Во втором сезоне зрителей ждут новые приключения Чарли, которая продолжает путешествовать по США, убегая от тех, кто ее преследует.
Подробностей сюжета продолжения пока нет, однако в сети уже достаточно предположений. Так, ожидается, что сюжетная линия второго сезона будет развиваться вокруг влиятельной фигуры в мире казино — Беатрис Хасп, которая предложила Чарли работать на нее или проститься с жизнью. В ответ на это главная героиня разбила свой телефон и уехала.
По словам исполнительницы главной роли Наташи Лионн и шоураннера сериала Райана Джонсона, они потратили много времени, обсуждая, что должно произойти во втором сезоне.
«Я чувствовал, что должно произойти что-то, связанное с отцом Чарли, и я думаю, что мы неизбежно вернемся к этой сюжетной линии. Мы оба опасались делать что-то вроде истории происхождения супергероя, когда внезапно возвращаешься в прошлое. <...> Думаю, я готов потратить время на то, чтобы найти достаточно многогранную и интересную версию», — Райан Джонсон, шоураннер.
Интересно, что в каждом новом эпизоде Чарли встречается и общается с людьми из самых разных социальных слоев. Так, в одной серии она раскрывает преступление, которое произошло на ферме крокодилов, а в другой — ищет виновника среди членов бейсбольной лиги.
Производство
Место шоураннера сериала занял Райан Джонсон, известный по трилогии «Достать ножи» и фильму «Звездные войны: Последние джедаи». Он же выступил одним из режиссеров и продюсеров проекта.
Наташа Лионн не только исполнила главную роль, но и участвовала в создании сериала. Она помогала создавать сценарий, а также стала вторым режиссером и одним из продюсеров проекта.
Кроме того, над сериалом работали режиссер Иэн Б. МакДоналд («Бесстыжие», «Проповедник») и продюсер Рэм Бергман («Достать ножи», «Американское чтиво»).
Актеры
Роль Чарли вновь исполнит Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона»). Из-за того, что каждая серия рассказывает о разных преступлениях, в сериале появляется множество приглашенных звезд. Роли большинства до сих пор не раскрываются, но уже известен актерский состав:
- Эдриенн С.Мур («Закон и порядок. Специальный корпус», «События прошедшей недели с Джоном Оливером»);
- Алия Шокат («Женщины ХХ века», «Я потеряла свое тело»);
- Кэрол Кейн («Последний наряд», «Джек-попрыгунчик»);
- Кори Хокинс («Железный человек 3», «Воздушный маршал»);
- Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», «Злая: Сказка о ведьме Запада»);
- Дэвид Крамхолц («10 причин моей ненависти», «Оппенгеймер»);
- Эго Нводим («Адам портит все», «Чудотворцы»);
- Габи Хоффман («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», «Очевидное»);
- Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»);
- Хейли Джоэл Осмент («Кремниевая долина», «Пацаны»);
- Джейсон Риттер («Новая Жанна Д`Арк», «Класс»);
- Джон Чо («Красота по-американски», «Звездный путь»);
- Джон Малейни («Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Человек-паук: Через вселенные»);
- Джастин Теру («Парки и зоны отдыха», «Железный человек 2»);
- Кэтрин Нардуччи («Крестный отец Гарлема», «Закон и порядок. Специальный корпус»);
- Кэти Холмс («Бухта Доусона», «Как я встретил вашу маму»);
- Кевин Корриган («Менталист», «Блудливая Калифорния»);
- Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина», «Квест Хармона»);
- Лорен Том («Ничего не вижу, ничего не слышу», «Когда мужчина любит женщину»);
- Лили Тейлор («Секретные материалы», «Криминальная история»);
- Марго Мартиндейл («Ангелы с железными зубами», «Американская история преступлений»);
- Мелани Лински («Два с половиной человека», «История вечной любви»);
- Наташа Леггеро («Обещать – не значит жениться», «Американская семейка»);
- Ри Перлман («Харли Квинн», «В Филадельфии всегда солнечно»);
- Ричард Кайнд («Джефф и инопланетяне», «Красные дубы»);
- Сэм Ричардсон («Офис», «Тед Лассо»);
- Шерри Кола («Американский папаша», «Жизнь в деталях»);
- Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Король вечеринок»);
- Саймон Рекс («Морская полиция: Спецотдел», «Вечное лето»);
- Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона», «Пэм и Томми»).
Интересные факты
- Сериал «Покерфейс» получил хорошие отзывы зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes первый сезон набрал 98 процентов свежести.
- За первый сезон «Покерфейс» номинировали на «Эмми» четыре раза. Сериал победил в одной из номинаций: актриса Джуди Лайт получила награду за лучшую роль приглашенной актрисы в комедийном сериале.
- «Покерфейс» снят в формате «перевернутого детектива». В начале каждого эпизода зрителю показывают преступление и человека, который его совершил, а затем демонстрируют реакцию на это главного героя и решения, которые он принимает, чтобы раскрыть дело.
- В титрах сериала используется тот же шрифт, что и в телесериале The NBC Tuesday Mystery Movie, который выходил в 1970-х, а также в фильме Стивена Спилберга «Коломбо: Убийство по книге».
- Главная героиня сериала использует технику допроса подозреваемых, похожую на ту, которой пользовался лейтенант Коломбо.