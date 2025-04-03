Каким будет фильм «Мортал Комбат 2»

В 2025 году в мировой прокат выйдет «Мортал Комбат 2» — американский фильм о боевых искусствах, основанный на одноименной видеоигре. Создатели обещают, что новая картина порадует даже самых искушенных зрителей. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой части франшизы: дата выхода, актеры и роли, сюжет и другие подробности.

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«Мортал Комбат 2»: главное о фильме

Оригинальное название: Mortal Kombat II.

Mortal Kombat II. Год выхода: 2025.

2025. Страна: США.

США. Жанры: фэнтези, боевик, фантастика.

фэнтези, боевик, фантастика. Режиссер: Саймон Маккуойд.

Саймон Маккуойд. Сценаристы: Джереми Слейтер, Эд Бун, Джон Тобиас.

Джереми Слейтер, Эд Бун, Джон Тобиас. В ролях: Льюис Тан, Карл Урбан, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Дэймон Херриман, Тати Габриэль, Джош Лоусон, Мартин Форд, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс.

«Мортал Комбат 2» — предстоящий американский фэнтези-боевик режиссера Саймона Маккуойда по сценарию Джереми Слейтера. Фильм снят по мотивам культовой одноименной серии игр, созданной Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Он также является сиквелом картины «Мортал Комбат» 2021 года и четвертым фильмом в серии экранизаций.

Дата выхода

Премьера фильма запланирована на 24 октября 2025 года. Трейлера картины пока нет, однако зарубежные издания поделились первыми кадрами со съемок.

Сюжет

В отличие от первой части, где события разворачивались до начала турнира, в продолжении зрители наконец увидят сам турнир. Согласно традициям франшизы, Земное Царство (Earthrealm) должно будет сразиться с Внешним Миром (Outworld), и если бойцы Земли проиграют, император Шао Кан получит право на вторжение.

Согласно сюжету, главный герой Коул Янг отправляется в Голливуд, чтобы заручиться поддержкой легендарного бойца Джонни Кейджа. Также в центре внимания окажутся Китана, которая хочет отомстить за смерть отца, и Джейд, служащая Внешнему миру.

Производство

Почти сразу после выхода фильма «Мортал Комбат» в апреле 2021 года продюсеры начали обсуждать будущее франшизы. В частности, рассматривались варианты спин-оффов, посвященных персонажам Джонни Кейджу и Би-Хану, а также продолжение основной истории. В 2022 году кинокомпания Warner Bros. официально дала зеленый свет сиквелу, закрепив за проектом сценариста Джереми Слейтера и режиссера Саймона Маккуойда.

Съемки начались в Австралии в июне 2023 года, но были приостановлены в июле из-за забастовки сценаристов в Голливуде. В ноябре производство возобновилось, а в январе 2024 года было завершено.

Актеры и роли

Коул Янг (Льюис Тан) — чемпион ММА из Земного Царства, сражающийся на турнире с бойцами Внешнего мира. Обладает сверхчеловеческой силой и выносливостью.

Соня Блейд (Джессика Макнэми) — лейтенант Отряда особого назначения армии США и впоследствии основательница Агентства по исследованию Внешнего мира. После проникновения во Внешний мир попадает в плен.

Джакс (Мекхад Брукс) — майор вооруженных сил США, который неоднократно отправляется во Внешний мир, чтобы спасти Соню Блейд. Самый сильный человек на Земле.

Кано (Джош Лоусон) — член преступной группировки Черный Дракон, которая занимается наемными убийствами и торговлей оружием. Опасный противник и талантливый полководец с психопатическими чертами.

Райдэн (Таданобу Асано) — бог грома и молнии, который защищает людей.

Лю Кан (Луди Линь) — мастер кунг-фу и бог огня, хранитель земной реальности. Основные приемы в бою — удары ногами и руками и залпы пламени.

Шан Цзун (Чинь Хань) — могущественный маг, который поглощает души самых сильных воинов и превращает их в аналоги. В прошлом ученик Шао Кана.

Шао Кан (Мартин Форд) — один из главных антагонистов фильма, тиран из Внешнего мира, который хочет захватить все остальные миры. Умный стратег и черный маг, умеющий поглощать души побежденных противников.

Би-Хан (Джо Таслим) — старший брат Саб-Зиро, воин на службе у Шао Кана. Позже сбежал и создал собственную армию демонов-киборгов.

Скорпион (Хироюки Санада) — призрак, намеренный отомстить убийце своей семьи, Саб-Зиро. После воскрешения стал человеком и помирился с родственниками Саб-Зиро, а потом попал в Мир мертвых и решил собрать армию мертвецов, чтобы подчинить себе империю.

Джонни Кейдж (Карл Урбан) — актер боевиков, который принял участие в настоящем турнире, а потом присоединился к настоящим воинам, чтобы спасти Землю.

Джейд (Тати Габриэль) — клон и подруга принцессы Китаны, который было поручено убить ее.

Китана (Аделин Рудольф) — наследница рода правителей мира Эдения, уничтоженного Шао Каном. Долгое время притворялась Воином Внешнего мира, но на самом деле втайне заключила контакт с землянами.

Что нужно знать о вселенной Mortal Kombat

Mortal Kombat или «Мортал Комбат» — это культовая американская медиафраншиза, начало которой положила серия видеоигр-файтингов, выпущенная компанией Midway Games в 1992 году. С момента выхода оригинальной игры «Мортал Комбат» превратилась в многогранную вселенную, в которую входят комиксы, фильмы, мультсериалы и даже перформансы. Сегодня это одна из самых успешных игровых серий в жанре файтингов и одна из самых прибыльных медиафраншиз в мире.

Сюжет «Мортал Комбат» строится вокруг древнего турнира, который определяет судьбу различных миров (реальмов). По законам Старших Богов, одна реальность может захватить другую только в том случае, если ее воины победят противников в 10 последовательных турнирах.

Основные реальмы во вселенной Mortal Kombat

Земное Царство (Earthrealm) — мир людей, который защищает Бог Грома Рейден и такие воины, как Лю Кан, Джонни Кейдж и Соня Блейд.

Внешний мир (Outworld) — мрачное царство, которым правит злодей Шао Кан.

Незримый мир (Netherrealm) — адоподобное царство демонов, где обитают могущественные злодеи, такие как Куан Чи и Нуб Сайбот.

Эдения (Edenia) — красивое и мирное царство, которым правит Китана (впоследствии уничтожено).

Царство Хаоса (Chaosrealm) и Царство Порядка (Seido) — два мира с противоположными философиями: один поклоняется хаосу, а другой — строгому порядку.

Основные события серии

Первая игра рассказывает о турнире, проводимом на Земле, где семеро бойцов, включая Лю Кана и Соню Блейд, сражаются за свободу своего мира. Впоследствии события игры переносятся во Внешний мир, где происходит борьба с Шао Каном. В следующих частях Земное Царство подвергается нападению со стороны различных злодеев: могущественного короля драконов Онаги, павшего бога Шиннока и коварных колдунов Куан Чи и Шан Цзуна.

В 2011 году был сделан перезапуск игры, в котором Рэйден, предвидя возможное разрушение всех миров, отправляет послание самому себе в прошлое, чтобы изменить ход истории. Однако его попытки приводят к трагическим последствиям, включая гибель Лю Кана.

Последние игры серии, «Мортал Комбат 11» и «Мортал Комбат 12», развивают концепцию изменения временных линий. В них ключевую роль играет Лю Кан, который становится Богом Огня и создает новую реальность. Однако в этой реальности вновь возникают угрозы, и героям приходится бороться с новыми и старыми врагами.