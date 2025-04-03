Кто был прототипом Маэстро и Кузнечика в фильме «В бой идут одни старики»

«Бой идут одни старики» по праву считает одним из самых любимых фильмов о войне. У полюбившихся киношных персонажей были реально существующие прототипы, которые воевали с немцами не только в небе над СССР, но и в Чехии, Венгрии, Германии. Бил врага и «Маэстро» только звали летчика не майор Алексей Титаренко, а Виталий Иванович Попков и служил он в 5-ом гвардейском летном полку.

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Сержант Кузнечик

До того, как Виталий Иванович получил прозвище «Маэстро», сослуживцы называли его «Кузнечиком». Попков был курсантом предвоенного выпуска, прозванным в авиации «невезучим». В это время нарком обороны приказал отправлять в армию, окончивших обучение летчиков не офицерами, а сержантами. На место службы они приходили в обычных солдатских шинелях, и отношение сослуживцев к молодняку было соответствующее. Когда Попков хотел сесть в самолет его выгнали, сказав «ты не летчик, а обычный сержантик, вот и сиди на аэродроме».

За первым учебным полетом Виталия наблюдал командир 5-го авиаполка Василий Зайцев, и молодой летчик решил показать на что способен. Тем более, в часть прибыли молодые радистки. Попков проносился в метрах над землей и выполнял фигуры высшего пилотажа, хотя требовалось подняться в небо, два раза облететь аэродром и приземлиться.

Когда довольный сержант оказался на земле, разъяренный командир прокричал, что тот теперь будет вечным дежурным по аэродрому и слово сдержал. Когда парню было скучно дежурить, он ловил кузнечиков. Другие летчики заметили это и дали ему прозвище «Кузнечик». Услышав историю от Виталия Ивановича, Леонид Быков понял, что такой образ не должен пропасть и внес в сценарий молоденького и слегка задиристого лейтенанта Александрова.

Уважение сослуживцев Попков заслужил в марте 1942, когда все опытные летчики были на боевом задании. В это время на аэродром совершили налет два немецких пикирующих бомбардировщика юнкерс и пара истребителей мессершмитт. Кроме сержантов и техников в эскадрильи никого не было и тогда Кузнечик решил принять бой.

Добежав до самолета под огнем противника, он запрыгнул в кабину и как был, без парашюта, пошел на взлет. Только-только взлетев, он совершил маневр разворота и из крайне неудобного положения на предельной дистанции дал залп по несущемуся навстречу юнкерсу. Никто не ожидал попадания, но вражескую машину окутало пламя и она рухнула на землю. В это время с аэродрома поднялся ещё один самолет, в который запрыгнул в одном исподнем, брившийся и умывавшийся тут же на аэродроме, командир полка. Увидев такое дело, остальные враги поспешили убраться.

Свое приземление Виталий Иванович описал так:

«… лётчики, чтобы подначить меня, выстроились в две шеренги - мол, приветствуют героя. Ну, я им подыграл: почти как Кузнечик в фильме, прошелся чинной походкой, поблагодарил за оказанное доверие….».

Командир Зайцев сначала растерялся, а потом, притворившись расстроенным и улыбаясь, спросил у «Кузнечика» чего это он остальных фрицев отпустил? На что Кузнечик выпалил «Это вы их товарищ командир своим нижним бельем распугали». Услышав историю, Быков понял, что ее обязательно надо отснять.

Командир Маэстро

В конце 1942 года Попкова, сбившего уже 13 вражеских самолетов, сделали командиром эскадрильи и дали старшего сержанта. При этом у него в подчинении были летчики с офицерскими звездами. Младшего лейтенанта Виталий Иванович получил через год, когда сбил 16 самолет противника. На земле Виталий Попков руководил музыкальным ансамблем из летчиков и технической обслуги. На музыкальные вечера приходили офицеры из других эскадрилий, пехотинцы и танкисты. Вот только свое прозвище командир получил не на земле, а в небе.

Во время воздушного боя над Днепропетровском эскадрилья Попкова уничтожила 10 нацистских самолетов, 3 из которых были на счету комэска. Летя на аэродром, один из подчиненных по радио спросил у Виталия Борисовича разрешения запеть песню. Настроение у всех было отличное, и Попков разрешил. Хор летчиков запел песню «Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч…». Когда они закончили с земли женский голос сказал: «Большое спасибо, маэстро!», Попков спросил: «Это за что? За концерт или за бой?» девушка ответила: «И за то и за другое…» После этого эпизода командира прозвали Маэстро.

В «музыкальной эскадрильи» из 14 летчиков 11 были Героями Советского союза, а сам Виталий Борисович за всю войну сделал 117 вылетов, сбил 47 нацистских самолетов лично и 13 в группе. В 1968 году он стал генерал-лейтенантом авиации и ушел в отставку в 1989 году. Служил не только в СССР, но и на Западе и в Корее.

Однако во время службы в жизни Попкова были не только песни. Первый раз его сбили в 1942 году во время битвы за Москву. Летчик успел выскочить из полыхающей машины и на парашюте приземлится на землю. 60% тела Виталия Попкова обгорело и после 6 пластических операций, он ввернулся в строй. Второй раз его сбили на Донбассе, а третий уже в 1944 году над Польшей. Истребитель говорил: