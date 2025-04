У фильма «Как приручить дракона» будет продолжение

Universal Pictures, похоже, очень уверена в успехе фильма «Как приручить дракона». Иначе как объяснить то, что у ленты уже точно будет вторая часть, причём выйдет она 11 июня 2027 года.

© Чемпионат.com

Постановщиком второй части, как и первой, выступит Дин Деблуа. Других деталей картины пока нет.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз студии DreamWorks, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами — викингами.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме.

Мировая премьера первой части состоится 13 июня 2025 года.