Появились постеры с персонажами фильма «Громовержцы»

Marvel Studios активно рекламирует фильм «Громовержцы». Компания выпустила постеры с персонажами картины — на них можно увидеть всех членов команды: Елену Белову, Баки Барнса, Красного стража, Агента США, Таскмастера и Призрака.

© globallookpress

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента доберётся позже.