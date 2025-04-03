«"Битва экстрасенсов" здорового человека». Состоялась премьера «Гипнозиса»

Премьера восьмисерийного мистического триллера "Гипнозис" с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро в главных ролях состоялась в Москве. Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Okko 3 апреля.

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«Тема, которая затронута в сериале, это прям те приключения, которые очень попадают в наш культурный код, так скажем. И мы все внутри между собой говорим, что "Гипнозис" - это "Битва экстрасенсов" здорового человека», — сказал со сцены генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Сериал расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. В какой-то момент в жизни героев появляется некто, желающий отомстить за то, что они сделали в прошлом.

Режиссером-постановщиком триллера выступил Тимофей Жалнин, оператором-постановщиком - Александр Мартынов. Роли в сериале исполнили Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская. Также в проекте приняли участие Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Игорь Климов, Никита Смольянинов, Алексей Фатеев, Николай Клямчук и другие.