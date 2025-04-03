Первые критики громят фильм «Minecraft в кино»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Minecraft в кино» с Джеком Блэком. События ленты развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

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Рецензенты громят картину по всем фронтам. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 53% «свежести». Обзорщики ругают картину за глупый юмор, бессмысленный сюжет и плохую компьютерный графику.

Что пишут первые рецензенты о фильме «Minecraft в кино»:

"Сюжет представляет собой шаблонную историю для расширения бренда".

"Глупый от начала до конца. Этот фильм служит единственной цели — эксплуатации прав интеллектуальной собственности".

"Фильм чрезвычайно абсурдный, наполненный ребяческим юмором и рассчитанный на маленьких детей или ярых геймеров-энтузиастов. Бестолковые персонажи, бессмысленная история и скучная музыка не заинтересуют большинство взрослых людей".

"Если Minecraft — это игра, в которой дети проявляют свою креативность, строя новые цифровые миры, полные тайных ходов и крепостей, то «Minecraft в кино» — это место, где эта креативность умирает".

"Это новый минимум для адаптаций видеоигр: лента ужасно несмешная и просто уродливая на вид из-за жуткой компьютерной графики".

Премьера фильма «Minecraft в кино» в России состоится уже 12 апреля.