Появился первый кадр приквела «Блондинки в законе»

Издание Deadline опубликовало первый кадр сериального приквела «Блондинки в законе». На нём можно увидеть актрису Лекси Майнтри, которая сыграет юную Эль Вудс.

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Сюжетных деталей приквела «Блондинки в законе» пока нет. Известно, что её съёмки стартуют уже в марте. Долгое время создатели ленты искали актрису на роль юной Эль Вудс.

Первый кадр шоу

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Приквел расскажет о жизни Эль в старших классах. Продюсером проекта выступает Риз Уизерспун, которая сыграла девушку в оригинальных фильмах. Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж. О работе над новой «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.

Сериал выйдет на Prime Video. Даты выхода пока нет.