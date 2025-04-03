На Netflix вышло аниме по Devil May Cry

Сегодня на Netflix состоялась премьера анимационного сериала по Devil May Cry. На сервисе уже доступны все вышедшие восемь серий.

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По сюжету таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Над сериалом работал создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечала команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Ранее создатели шоу говорили, что в случае успеха первого сезона он положит начало «многосезонной арке».