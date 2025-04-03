Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

Композитор «Белого лотоса» Кристобаль Тапия де Веер ушел из проекта после третьего сезона. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом и продюсерами «Белого лотоса». Он назвал некоторые беседы с коллегами «истеричными ссорами», которые, по словам композитора, начались еще во время работы над первым сезоном: Уайт требовал легкого и оптимистичного звучания, а сам де Веер стремился к экспериментам.

Музыкальная тема третьего сезона сериала вызвала споры среди фанатов, а сам Кристобал заявил, что надеялся услышать в заставке к сериям полную версию, которая перекликалась с предыдущими саундтреками. Он даже выкладывал оригинал в своих социальных сетях. Кто станет композитором четвертого сезона шоу, пока не сообщается.