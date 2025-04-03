Когда выйдет мультфильм по вселенной «Капитаны будущего»

Первый полнометражный анимационный фильм вселенной детского познавательного контента «Капитаны будущего» выйдет в текущем году. Об этом объявила студия анимационного кино медиагруппы «Красный квадрат» в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Мероприятие проходит в Москве в Синема Парк Мосфильм.

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Ранее была выпущена книжка «Капитаны будущего» — путеводитель для детей по новому миру, в котором высокие технологии стали неотъемлемой частью жизни. Он рассказывает о том, какой может быть Земля через 50-100 лет. Герои книги - Денис и Даша.

Мультфильм «Капитаны Будущего: Киноканикулы!» создается на собственной студии медиагруппы. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он выйдет в широкий прокат, а также будет доступен на онлайн-платформах и телевидении. Саундтрек к анимационному фильму записала российская певица Mia Boyka.