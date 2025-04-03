Стало известно, кто исполнит главную роль в сериале «Мужья»

Джуно Темпл («Тед Лассо», «Предложение») сыграет главную роль в сериале «Мужья» (The Husbands) видеосервиса Apple TV+. Как сообщает Deadline, сценарий 8-серийного фильма написала Мириам Батти («Наследники» «Связанные насмерть»), режиссером назначен Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Пэм и Томми»), производством займется студия А24.

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Когда Лорен (Темпл) возвращается домой в свою квартиру в Лондоне поздно ночью, у двери ее встречает муж Майкл, — сообщается в синопсисе. — Есть только одна проблема — она никогда раньше не видела этого мужчину. Пока Лорен пытается понять, как она могла выйти замуж за человека, с которым она не помнит ни одной встречи, Майкл идет на чердак, чтобы поменять лампочку, и внезапно исчезает. На его месте появляется новый муж. Понимая, что ее чердак создает бесконечный запас мужей, Лорен сталкивается с вопросом: если менять жизни так же просто, как менять лампочку, как понять, что вы выбрали правильный путь? Когда вы перестаете пытаться стать лучше и начинаете жить по-настоящему?