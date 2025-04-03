Появился тизер-постер «Алисы в Стране Чудес» с Анной Пересильд

Сегодня вышел тизер-постер музыкального фильма "Алиса в Стране Чудес" - современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Фильм "Алиса в Стране Чудес" выйдет в прокат 23 октября.

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Анна Пересильд, исполнительница роли Алисы, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, рассказывает:

"Алиса в Стране Чудес" - это проект мечты. Я с самого детства мечтала сыграть Алису. У меня есть огромное количество коллекционных изданий этой книги, игрушек, я была и остаюсь фанатом этого произведения. И, когда мне пришло предложение попробоваться на роль, я была в шоке, мне было очень приятно. И, конечно, сразу ощутила большую ответственность. Плюсом ко всему, это музыкальный фильм, а я просто обожаю этот жанр!".

В ролях также: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.