Завершились съемки сериала «Рослый» о Герое Советского Союза

Завершились съемки четырехсерийного военно-исторического сериала "Рослый". Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Wink.ru будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Даты премьеры пока нет.

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По сюжету в 1939 майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле Советско-финской войны. Его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма. Назло всем с той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника.

Во время Великой Отечественной войны за ним закрепляется слава везучего командира. Впереди героя ждет множество сражений, которые закончатся в Берлине. А тем временем в Москве против Рослого плетутся интриги: его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны Рослый налаживает личную жизнь и остается человеком, который не предал свои идеалы.

Главную роль в сериале исполнил Кирилл Зайцев ("Движение вверх", "Серебряные коньки", "Последний богатырь"). В ленте также сыграли Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Артем Федотов, Карина Андоленко и другие. Режиссером-постановщиком проекта выступил Николай Никитин.