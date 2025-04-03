Состоялась премьера мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»

Всероссийская премьера мелодрамы "Я с тобой задыхаюсь" прошла в екатеринбургском кинотеатре "Пассаж-Синема".

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Среди гостей премьеры были актеры, музыканты, журналисты и блогеры уральской столицы. Фильм представляла съемочная группа - режиссер Иван Пшенин, продюсер Дмитрий Павлов, актеры Александра Протасова и Андрей Михайлов. Организаторы подготовили флешмоб: гости могли сфотографироваться с участниками фильма в костюме пожарных, что стало отсылкой к важной сюжетной линии картины.

«Наша картина - о сложном выборе, который каждому из нас приходилось совершать хотя бы раз в жизни, — сказал перед показом режиссер Иван Пшенин. — Все члены съемочной группы вложили в этот фильм свою душу. Думаю, такие картины - добрые, искренние, эмоциональные - сейчас редко можно увидеть в кино. Хочется, чтобы каждый зритель фильма на время просмотра абстрагировался от всего, что с ним происходит в жизни прямо сейчас. Погрузился в историю, которую мы придумали, и после просмотра, возможно, окунулся в воспоминания из собственной жизни».

В центре сюжета медсестра Даша, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Но во время девичника все пойдет не по плану - обстановку изменит неожиданное появление друга детства. Но вот героине поступает из Москвы "предложение мечты", а вскоре под угрозой окажется ее жизнь. Очутившись в замкнутом пространстве, Даша встает перед сложным выбором.

"Я с тобой задыхаюсь" - история о любви наотмашь, которая проходит проверку временем и экстремальными обстоятельствами. В списке референсов - кассовые хиты "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и нашумевшая испанская картина "Три метра над уровнем неба".

Фильм с успехом был презентован на нескольких кинофорумах и победил в категории "Лучший художественный фильм" на фестивале в Сочи, выиграл награду за лучшую режиссуру на международном кинофестивале "Крылатый барс" в Казани.

Молодой уральский постановщик Иван Пшенин - один из самых перспективных режиссеров страны. В его портфолио ряд успешных документальных картин, а мелодрама "Я с тобой задыхаюсь" - его дебют в полнометражном игровом кино.

Есть молодые звезды и среди актерской команды: в картине снялись популярный блогер (более 1,7 млн подписчиков в TikTok) Натали Гурманова и самый известный пожарный России Павел Яманов (на его YouTube-канал "Пожарный BRZ" подписано более 320 тыс. человек).

Фильм выйдет в прокат 10 апреля.