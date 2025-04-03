Умер автор «Голубого щенка» Дьюла Урбан

31 марта скончался Дьюла Урбан, венгерский писатель, поэт, сценарист, режиссер и актер, автор знаменитой сказки "Голубой щенок".

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Урбан родился 24 мая 1938 года в Секешфехерваре. В 1963-м окончил Карлов университет в Праге, ЧССР, по специальности "режиссура и драматургия". С 1963 по 1992 гг. был директором Государственного театра кукол. С 1969 года артист работал на Венгерском радио, с 1975-го - на телевидении. Был приглашенным профессором в Венесуэле, затем преподавал в Дании.

Гигантской популярностью в СССР пользовался мультфильм "Голубой щенок", снятый в 1976 году Ефимом Гамбургом по сказке Дьюлы Урбана в переложении Юрия Энтина. Композитором проекта стал Юрий Гладков. В фильме поют Андрей Миронов (Черный кот), Михаил Боярский (Пират), Александр Градский (Рыба-пила), Алиса Фрейндлих (Щенок).

Идея мультфильма пришла к Энтину после того, как он увидел в Риге постановку оригинальной сказки. В 1971-м появился кукольный телеспектакль, к которому Энтин написал песни и сценарий, причем без указания в титрах Урбана. Программа успеха не стяжала, пройдя совершенно незамеченной, поэтому дело дошло до ремейка. Проект прорывался к зрителю через тернии.

Стоит заметить, что детские спектакли по сказке Дьюлы Урбана "Все мыши любят сыр" также пользуются большой популярностью в наших театрах - они были поставлены в ленинградском ТЮЗе, Таганрогском драматическом театре имени Чехова, Московском театре кукол и других. В 1981-м сам Урбан стал режиссером и сценаристом анимационной экранизации сказки.

О кончине артиста сообщили в Будапештском театре кукол, который Урбан возглавлял.