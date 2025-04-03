Опубликован финальный трейлер комедии «Туда»

Появился финальный трейлер комедийного роуд-муви "Туда". Премьера фильма состоится в рамках Московского международного кинофестиваля - в конкурсе "Русские премьеры". В кинопрокат картина выйдет 15 мая.

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"Туда" - история о путешествии двух людей, ранее незнакомых друг с другом: водителя такси и его пассажирки. Вадим и Вера - совсем разные люди. Мужчина- молчаливый и закрытый, а девушка- живая и эмоциональная, но вместе герои проделывают огромный путь из Москвы в Уфу и проезжают пять живописных городов.

Вдохновением для написания сценария для режиссера послужили личные поездки и разговоры с водителями. Картина снята "на натуре", без использования графики. Часто операторам приходилось снимать сцены, находясь в багажнике автомобиля.

Главные роли Вадима и Веры в фильме исполнили Петр Федоров ("Сталинград", "Перевал Дятлова", "Аванпост") и Ирина Старшенбаум ("Притяжение", "Лето", "Т-34").

В картине также сыграли Алексей Серебряков ("Игры", "Анора", "Елки 9"), Ингрид Олеринская ("Неадекватные люди", "Мафия - дело семейное"), Антон Филипенко ("Проект "Анна Николаевна", "Чернобыль", "Давай разведемся!"), Степан Девонин ("Снежный человек", "Капитан Крюк"), Владислав Тирон ("Триггер") и Евгения Добровольская ("Дорогая, я больше не перезвоню", "Артистка", "Время года зима"). Автором сценария и режиссером проекта выступил Иван Петухов.